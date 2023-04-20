"Для досягнення прогресу": ЗМІ з'ясували, хто стане новим послом ЄС в Україні

За словами представника Євросоюзу, призначення нового посла може посприяти просуванню європейських інтересів в Україні, а також наблизити Київ до вступу до ЄС.

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Новим послом Європейського союзу в Україні стане нинішній заступник генерального директора Європейської комісії із розширення Катаріна Матернова. Про це повідомляє видання Euractiv із посиланням на внутрішню записку Європейської служби зовнішніх справ.

У публікації зазначається, що Катаріна Матернова відповідає за просування політики сусідства та розширення Євросоюзу, а також тісно контактує із представниками українського уряду.

Як зазначають представники ЄС, вибір кандидатури Матернової може розглядатися як підтримка зусиль Києва щодо приєднання до блоку.

Повідомляється, що у разі досягнення Україною успіхів у виконанні вимог Євросоюзу обговорення відкриття переговорів про членство може розпочатися вже до кінця 2023 року.

"Призначення Матернової може стати ключем до просування європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та досвід, необхідні Києву для досягнення прогресу у процесі вступу", — сказав журналістам один із представників ЄС.

Автори публікації також зазначили, що зміна посла ЄС в Україні є частиною регулярної ротації дипломатичних постів, що відбувається кожні чотири роки. Як правило, нові посли вступають на посаду у вересні.

Катаріна Матернова відреагувала на повідомлення ЗМІ, підтвердивши інформацію про свою нову посаду.

"Велика честь бути призначеним представляти ЄС в Україні", — написала дипломат.

Нагадаємо, що 13 квітня рада Євросоюзу схвалила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для Збройних сил України у рамках Європейського фонду миру.

Ми також писали про те, що, за даними Die Welt від 13 квітня, в Європейській комісії сумніваються, що заморожені на території країн Європи резерви Центрального банку РФ можна буде передати на відновлення України.