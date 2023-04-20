В представлении большинства коллаборант — человек, просто поддерживавший контакт с оккупантом, — эксперт

По мнению эксперта Сергея Данилова, не каждого человека, которого называют коллаборантом на бытовом уровне, с точки зрения закона можно считать таким.

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В обществе существует большой запрос на наказание коллаборантов, людей, которые не просто остались на оккупированных территориях, а активно помогают россиянам. Выехавшие говорят о тысячах таких людей. Об этом в комментарии для материала Фокуса "Запрос на наказание. Кого и за что считать коллаборантом — первый опыт в судах" сказал политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Но он отмечает, что не каждого человека, которого называют коллаборантом на бытовом уровне, с точки зрения закона можно считать таким.

"В воображении большинства коллаборант — это человек, который даже просто поддерживал контакт, ездил на блокпосты, играл в футбол, продавал и покупал, например, горючее. Оккупанты массово воровали дизель и продавали с большой скидкой, некоторые у них покупали, — продолжает он. — Другие продавали им продукты и самогон, некоторые — здоровались и улыбались. Всех этих людей сейчас публично называют коллаборантами. В то же время довольно большая часть жителей Херсонщины полностью отказалась от контактов с оккупационными властями. Люди жили параллельной жизнью, выбирали маршрут, чтобы не сталкиваться с россиянами, не брали от них помощь, паспорта и прочее. Поэтому можно понять, почему сейчас люди говорят: "Как мы будем с ними стоять в одной очереди, жить рядом в одном селе". Они обвиняют их в том, что последние толерировали россиян, не сопротивлялись и тем самым продлевали оккупацию".

В то же время Данилов замечает, что причин для такого сотрудничества может быть много: власть и компенсация своих неудач. "Речь об завучах школ, которые никогда раньше не могли стать директорами, заведующих отделений больниц, которых не назначали главными врачами. Мотивировали также деньгами. Часть реально верили в спасительную силу российского мира", — дополняет эксперт Центра ближневосточных исследований.

Более детально читайте в материале Фокуса "Запрос на наказание. Кого и за что считать коллаборантом — первый опыт в судах".

Напомним, 3 марта 2022 года парламент ввел наказание за коллаборационизм. Тогда Верховная Рада изменила Уголовный кодекс Украины: статья 111 была дополнена двумя частями — "коллаборационная деятельность" (статья 111-1) и "пособничество государству-агрессору" (статья 111-2). Тогда этот шаг эксперты назвали реакцией на агрессию России, со временем к поправкам возникли замечания.

После освобождения правого берега Херсонской области о подозрениях в коллаборационизме сообщили 39 лицам, согласившимся работать на оккупантов. Большинство из них сбежали вместе с россиянами, поэтому в суде рассматриваются дела заочно.