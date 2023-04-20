"До сих пор сложно понять, за какие действия могут судить за коллаборационизм", — эксперт

Эксперт Артур Прихно убежден, что почти всегда наказание для коллаборантов сводится к одному — лишение права занимать должности в госорганах на 10 лет, иногда с дополнительными санкциями, например конфискацией имущества. Но иногда люди получают реальный срок наказания.

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В судах сейчас слушаются несколько сотен дел о коллаборационизме. Под подозрение попадают все, кто так или иначе сотрудничал с оккупационными властями — не только назначенные на административные должности, но и учителя, продавцы, аграрии. И со временем таких дел будет еще больше, поскольку оккупация продолжается, а в законодательстве четко не прописано, кого можно считать согласившимся на сотрудничество с врагом. Об этом говорит в комментарии Фокусу для материала "Запрос на наказание. Кого и за что считать коллаборантом — первый опыт в судах" журналист правозащитной организации Медийная инициатива по правам человека Артур Прихно, который мониторит судебные заседания, связанные с конфликтом.

Прихно обращает внимание ка минимум на две проблемы.

Во-первых, можно говорить о несоизмеримости наказания: почти всегда наказание сводится к одному — лишение права занимать должности в госорганах на 10 лет, иногда с дополнительными санкциями, например конфискацией имущества. Но иногда люди получают реальный срок наказания.

"Бывают случаи, когда визуально люди, совершили преступление с менее серьезными последствиями для государства, получали более жесткое наказание, чем те, кто там открыто переходил на работу в оккупационные администрации", — говорит Артур.

Во-вторых, сложно понять, за какие виды деятельности будут судить людей по этой статье — в законодательстве не прописано четко. Большое количество производств доказывает: жители оккупированных территорий четко не осознают, что такое коллаборационная деятельность. Людям под оккупацией не могут понять, что им четко запрещено делать в оккупации, чтобы предотвратить задержание и осуждение.

Более детально читайте в материале Фокуса "Запрос на наказание. Кого и за что считать коллаборантом — первый опыт в судах".

3 марта 2022 года парламент ввел наказание за коллаборационизм. Тогда Верховная Рада изменила Уголовный кодекс Украины — статья 111 была дополнена двумя частями — "коллаборационная деятельность" (статья 111-1) и "пособничество государству-агрессору" (статья 111-2).

Ранее глава Службы безопасности Украины Василия Малюка сообщал, что в 2022 году расследовала более 2,6 тысячи уголовных производств в отношении коллаборантов. Более 300 из них были переданы в суд.