"Досі складно зрозуміти, за які дії можуть судитимуть за колабораціонізм", — експерт

Експерт Артур Прихно переконаний, що майже завжди покарання для колаборантів зводиться до одного — позбавлення права обіймати посади в держорганах на 10 років, інколи з додатковими санкціями, як-от конфіскацією майна. Але іноді люди отримують реальний термін покарання.

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У судах нині слухаються кількасот справ про колабораціонізм. Під підозру підпадатимуть усі, хто так чи інакше співпрацювали з окупаційною владою — не тільки призначенці на адміністративні посади, а й вчителі, продавці, аграрії. І з часом їх буде ще більше, оскільки окупація триває, а у законодавстві чітко не прописано, кого можна вважати тим, хто пішов на співпрацю з ворогом. Про це говорить у коментарі Фокусу для матеріалу "Запит на покарання. Кого та за що вважати колаборантом — перший досвід у судах" журналіст правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини Артур Пріхно, який моніторить судові засідання, пов'язані з конфліктом.

Пріхно звертає увагу на принаймні дві проблеми.

По-перше, можна говорити про неспівмірність покарання: майже скрізь покарання зводиться до одного — позбавлення права займати посади в держорганах на 10 років, інколи з додатковими санкціями, наприклад, конфіскацією майна. Але інколи особи отримують реальний термін покарання.

"І є випадки, коли люди, які візуально, вчинили злочин з менш серйозними наслідками для держави, отримували більш жорстке покарання, ніж ті, хто там відкрито переходив на роботу в окупаційні адміністрації", — зазначає експерт.

По-друге, складно зрозуміти, за які види діяльності будуть судити людей за цією статтею — у законодавстві не прописано чітко. Велика кількість проваджень доводить: мешканці окупованих територій чітко не усвідомлюють, що таке колабораційна діяльність. Людям під окупацією не можуть зрозуміти, що їм чітко заборонено робити в окупації, аби попередити затримання та засудження.

Більш детально читайте в матеріалі Фокуса "Запит на покарання. Кого та за що вважати колаборантом — перший досвід у судах".

3 березня 2022 року парламент ввів покарання за колабораціонізм. Тоді Верховна Рада змінила Кримінальний кодекс України — статтю 111 було доповнено двома частинами – "колабораційна діяльність" (стаття 111-1) та "пособництво державі-агресору" (стаття 111-2).

Раніше голова Служби безпеки України Василя Малюка повідомляв, що у 2022 році загалом розслідувала понад 2,6 тисяч кримінальних проваджень щодо колаборантів. Понад 300 з них було передано до суду.