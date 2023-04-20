"Украинцы тоже русские": дипломат из Нидерландов угодил в скандал и потерял должность

Спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины Рон ван Дартел пробыл на своей должности рекордно малый строк — всего две с половиной недели.

Related video

Спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины Рон ван Дартел подал в отставку из-за антиукраинских высказываний в интервью для одной из книг, опубликованных на днях. Пробыв на своей должности рекордно короткий срок — две с половиной недели — в четверг, 20 апреля, он написал заявление об отставке, сообщает RTL Nieuws.

Покинуть высокий пост дипломат был вынужден после того, как дал интервью для одной из книг, опубликованных на днях.

"Украинцы тоже русские. Мы не должны забывать об этом. Такова реальность", — сказал он, общаясь с интервьюером.

Также Рон ван Дартел выразил мнение, что международные политики "наивны" в отношении России, и сказал, что они страдают от "принятия желаемого за действительное", ожидая изменений в РФ.

В свою очередь пресс-служба профильного министерства заявила о том, что Дартел сделал антиукраинское заявление еще до того, как был назначен спецпредставителем Нидерландов по вопросам Украины.

"Заявления были сделаны после отставки Ван Дартеля и до его назначения специальным послом, но опубликованы только сейчас. Министр и министерство не знали о разговоре с автором", — ответили на вопрос журналистов медиа в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

Рон ван Дартел: что известно о дипломате

Рон ван Дартел — дипломат с большим опытом. В свое время был послом в Сербии, Польше и России.

Также он был представителем Нидерландов в ОБСЕ в Вене и Организации мира и сотрудничества в Европе.

В начале апреля 2023 года министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Лисье Схрейнемахер назначила Ван Дартеля специальным посланником по делам бизнеса и реконструкции Украины. Дипломат уже был на пенсии, но он все еще налаживал связи между голландским бизнес-сообществом, украинскими властями и международными институтами.

Напомним, 23 мая российский дипломат в ООН подал в отставку. По словам Бориса Бондарева, глава российского МИД Сергея Лавров за 18 лет деградировал от профессионала и интеллектуала до человека, который угрожает миру ядерным оружием. Дипломат также сказал, что ему стыдно за свою страну.

Кроме того 4 июля 2022 года СМИ написали о том, что посла Украины в Германии Андрея Мельника могут отозвать в Киев. Журналисты утверждают, что о возвращении дипломата просил Владимир Зеленский. Накануне посол давал интервью, в котором оценил роль Степана Бандеры в истории.