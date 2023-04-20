"Українці теж росіяни": дипломат із Нідерландів потрапив у скандал і втратив посаду

Спецпредставник Нідерландів з питань України Рон ван Дартел пробув на своїй посаді рекордно малий сік — лише два з половиною тижні.

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Спецпредставник Нідерландів з питань України Рон ван Дартел подав у відставку через антиукраїнські висловлювання в інтерв'ю одній з книг, опублікованих днями. Пробувши на своїй посаді рекордно короткий термін – два з половиною тижні – у четвер, 20 квітня, він написав заяву про відставку, повідомляє RTL Nieuws.

Залишити високу посаду дипломат був змушений після того, як дав інтерв'ю для однієї з книг, опублікованих днями.

"Українці теж росіяни. Ми не повинні забувати про це. Така реальність", — сказав він, спілкуючись з інтерв'юером.

Також Рон ван Дартел висловив думку, що міжнародні політики "наївні" щодо Росії, і сказав, що вони страждають від "прийняття бажаного за дійсне", очікуючи змін в РФ.

Своєю чергою, прес-служба профільного міністерства заявила про те, що Дартел зробив антиукраїнську заяву ще до того, як був призначений спецпредставником Нідерландів з питань України.

"Заяви були зроблені після відставки Ван Дартеля і до його призначення спеціальним послом, але опубліковані тільки зараз. Міністр і міністерство не знали про розмову з автором", — відповіли на запитання журналістів медіа у Міністерстві закордонних справ Нідерландів.

Рон ван Дартел: що відомо про дипломата

Рон ван Дартел – дипломат із великим досвідом. Свого часу був послом у Сербії, Польщі та Росії.

Також він був представником Нідерландів в ОБСЄ у Відні та Організації миру та співробітництва у Європі.

На початку квітня 2023 року міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Нідерландів Лісьє Схрейнемахер призначила Ван Дартела спеціальним представником у справах бізнесу та реконструкції України. Дипломат уже був на пенсії, але він все ще налагоджував зв'язки між голландською бізнес-спільнотою, українською владою та міжнародними інститутами.

Нагадаємо, 23 травня російський дипломат в ООН подав у відставку. За словами Бориса Бондарєва, глава російського МЗС Сергія Лавров за 18 років деградував від професіонала та інтелектуала до людини, яка погрожує світові ядерною зброєю. Дипломат також сказав, що йому соромно за свою країну.

Крім того, 4 липня 2022 року ЗМІ написали про те, що посла України в Німеччині Андрія Мельника можуть відкликати до Києва. Журналісти стверджують, що повернення дипломата просив Володимир Зеленський. Напередодні посол давав інтерв'ю, де оцінив роль Степана Бандери в історії.