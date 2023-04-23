"Вторую такую войну Украина может не выдержать". Последнее интервью экс-нардепа Олега Барны (видео)

Несмотря на ранения и контузию, в первые же дни войны Барна отправился на фронт. Он был снят с воинского учета еще в 2008 году, но пошел воевать, чтобы оккупанты не пришли в его дом.

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Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский опубликовал в Facebook последнее интервью экс-нардепа Олега Барны, сделанное на Донбассе всего за несколько дней до гибели политика. В нем защитник рассказал о своей борьбе за Украину и поделился видением будущего.

По словам Барны, в мирное время он работал учителем математики, физики и защиты Отечества в Белобожницкой школе на Тернопольщине. В 2014 году принимал участие в Революции Достоинства, получил ранение, а когда выздоровел, в июле 2014 года пошел добровольцем в АТО, вступив в ряды 128-й отдельной горно-пехотной бригады, где стал командиром минометного расчета с позывным "Дядя Олег". С 2014 по 2019 года был народным депутатом-мажоритарщиком.

Накануне войны с Россией Барна находился в Киеве, где давал интервью. Возвращаясь домой, на выезде из столицы встретил на заправке дипломатов из Бельгии, а в четыре часа утра 24 февраля его разбудил звонок родственников из Чугуевского района Харьковской области — которые сообщили, что их бомбят.

Несмотря на то, что Барна с 2008 года официально имел статус инвалида и был снят с воинского учета, он тут же поднялся за своим вещмешком на чердак. Жена, которая сразу предлагала ему побыть волонтером, без слов все поняла.

Экс-депутат пошел воевать, чтобы оккупанты не пришли на его землю.

"Я всегда боялся и боюсь, чтобы этот зверь никогда не пришел в наш дом на Галичине, к моим детям и жене. Чтобы этого не произошло, мы с парнями из западной Украины пришли сюда и совместными усилиями будем делать все, чтобы наши дети имели безопасную и защищенную страну, чтобы они не знали, что такое война и убийства, которые несет русский мир, русский сапог. А он в первую очередь приходит туда, где есть русский язык, русская культура, русская попса и русская церковь. И поэтому у нас очень много работы и во время войны, и после нее. Особенно, чтобы выгнать из Украины российских попов ФСБ-шных", – подчеркнул воин.

Олег Барна: "Войну выиграем. Мы никуда не денемся, потому что у нас нет выхода"

Именно так, был уверен Барна, формируется нация. А еще он считал: молодым парням нечего делать на передовой, потому что они – это и есть будущее Украины. Сейчас же у многих из них нет даже семей.

"Будет крепкая нация – будет мощное государство. А мощное государство является гарантией мира, и это очень просто. Мой первый законопроект был о том, чтобы парней моложе 25 лет не брали в АТО. Сошлись на том, чтобы не брать срочников. А второй законопроект – чтобы под мобилизацию не попадали школьные учителя и преподаватели университетов, потому что кто-то должен воспитывать. Мне больно смотреть на то, что здесь есть такие молодые парни, у которых еще нет своих семей, детей, потому что продолжить род кому-то надо. Но особое внимание нужно обратить на местах, по селам. Есть много мужчин за 40, у которых уже почти взрослые дети, они могли бы пойти защищать страну, в том числе пенсионеры МВД, которым еще нет 60, но у них есть боевая подготовка, пенсионеры ВСУ, которые только на пикеты ходят, чтобы им пенсию повысили. Сюда пусть идут, а не пацанов набирают", – подчеркивал Барна.

По его словам, власть, как и армия, является отражением общества:

"Какое общество, такая и власть. Пока общество не осмыслит своей ответственности за формирование государства, по примеру того же Израиля или Швейцарии, когда мужики убегают за границу, оставляя жен и детей… Вообще вопрос уклонистов пора ставить остро: лишить льгот, социальной помощи, запретить баллотироваться в любые органы власти, и так нужно ставить вопрос: ты защищаешь государство, ты можешь его представлять. А в противном случае мы порядок не наведем. Тут очень серьезные вопросы, как государство должно формироваться в будущем", — заявил Олег Барна

Политик был уверен, что Украина победит в этой битве.

"Войну выиграем. Мы никуда не денемся, потому что у нас нет выхода. Потому что нас м**кали просто приходят уничтожить. Нужно будет очень много сделать после войны. Честно говоря, меня даже не интересует результат войны. Это логично. Одно из двух: если мы проиграем – нас уничтожат. Мы обязаны выиграть. Вторую такую войну Украина может не выдержать. А м**кали через 3-5 лет снова будут скалить зубы. Поэтому нужно их добить и сформировать международную политику таким образом, чтобы Россия просто распалась или была недееспособна", – подытожил Олег Барна в своем последнем интервью.

Ранее Фокус писал, кто первым сообщил о смерти Олега Барны на фронте, а также о том, чем запомнился он на посту народного депутата.