"Другу таку війну Україна може не витримати". Останнє інтерв'ю екснардепа Олега Барни (відео)

Попри поранення та контузію, у перші ж дні війни Барна вирушив на фронт. Він був знятий з військового обліку ще у 2008 році, але пішов воювати, щоб окупанти не прийшли до його дому.

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Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський опублікував в Facebook останнє інтерв'ю екснардепа Олега Барни, зроблене на Донбасі лише за кілька днів до загибелі політика. У ньому захисник розповів про свою боротьбу за Україну та поділився баченням майбутнього.

За словами Барни, у мирний час він працював учителем математики, фізики та захисту Вітчизни у Білобожницькій школі на Тернопільщині. У 2014 році брав участь у Революції Гідності, отримав поранення, а коли одужав, у липні 2014 року пішов добровольцем до АТО, вступивши до лав 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади, де став командиром мінометного розрахунку із позивним "Дядя Олег". З 2014 до 2019 року був народним депутатом-мажоритарником.

Напередодні війни з Росією Барна був у Києві, де давав інтерв'ю. Повертаючись додому, на виїзді зі столиці зустрів на заправці дипломатів із Бельгії, а о четвертій годині ранку 24 лютого його розбудив дзвінок родичів із Чугуївського району Харківської області, які повідомили, що їх бомблять.

Попри те, що Барна з 2008 року офіційно мав статус інваліда і був знятий з військового обліку, він відразу піднявся за своїм речовим мішком на горище. Дружина, яка зразу пропонувала йому побути волонтером, без слів усе зрозуміла.

Ексдепутат пішов воювати, щоб окупанти не прийшли на його землю.

"Я завжди боявся і боюся, щоб цей звір ніколи не прийшов у наш дім на Галичині, до моїх дітей та дружини. Щоб цього не сталося, ми з хлопцями із західної України прийшли сюди і спільними зусиллями робитимемо все, щоб наші діти мали безпечну та захищену країну, щоб вони не знали, що таке війна та вбивства, які несе руський мір, російський чобіт, а він насамперед приходить туди, де є російська мова, російська культура, російська попса та російська церква. І тому у нас дуже багато роботи і під час війни, і після неї. Особливо, щоб вигнати з України російських попів ФСБ-шних", – підкреслив воїн.

Олег Барна: "Війну виграємо. Ми нікуди не подінемось, бо у нас немає виходу"

Саме так, був упевнений Барна, формується нація. А ще він вважав: молодим хлопцям нема чого робити на передовій, бо вони – це і є майбутнє України. Нині ж у багатьох із них немає навіть сімей.

"Буде міцна нація – буде потужна держава. А потужна держава є гарантією миру, і це дуже просто. Мій перший законопроєкт був про те, щоб хлопців, молодших 25 років, не брали до АТО. Зійшлися на тому, щоб не брати строковиків. А другий законопроєкт – щоб під мобілізацію не потрапляли шкільні вчителі та викладачі університетів, бо хтось повинен виховувати… Мені боляче дивитися на те, що тут є такі молоді хлопці, які ще не мають своїх сімей, дітей, бо продовжити рід комусь треба. Але особливу увагу потрібно звернути на місцях. По селах є багато чоловіків за 40, у яких вже майже дорослі діти, вони могли б піти захищати країну, зокрема пенсіонери МВС, яким ще немає 60, але у них є бойова підготовка, пенсіонери ЗСУ, які тільки на пікети ходять, щоб їм пенсію підвищили. Сюди хай ідуть, а не хлопців набирають", – наголошував Барна.

За його словами, влада, як і армія, є відображенням суспільства:

"Яке суспільство, така і влада. Поки суспільство не осмислить своєї відповідальності за формування держави, за прикладом того ж Ізраїлю чи Швейцарії, коли мужики тікають за кордон, залишаючи дружин та дітей… Взагалі питання ухилянтів настав час ставити гостро: позбавити пільг, соціальної допомоги, заборонити балотуватися в будь-які органи влади, і так потрібно порушувати питання: ти захищаєш державу – ти можеш її представляти. А в іншому випадку ми порядок не наведемо. Тут дуже серйозні питання, як держава має формуватися в майбутньому", – заявив Олег Барна.

Чоловік був упевнений, що Україна переможе в цій битві.

"Війну виграємо. Ми нікуди не подінемось, тому що у нас немає виходу. Тому що нас м**калі просто приходять знищити. Потрібно буде дуже багато зробити після війни. Чесно кажучи, мене навіть не цікавить результат війни. Це логічно. Одне з двох: якщо ми програємо – нас знищать. Ми зобов'язані виграти. Другу таку війну Україна може не витримати. А м**калі через 3-5 років знову скалитимуть зуби. Тому їх потрібно добивати і формувати міжнародну політику так, щоб Росія просто розвалилася або була недієздатною", – підсумував Олег Барна у своєму останньому інтерв'ю.

Раніше Фокус писав, хто першим повідомив про смерть Олега Барни на фронті, а також про те, чим він запам'ятався на посаді народного депутата.