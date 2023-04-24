Папа Франциск планирует встретиться с премьером Украины Денисом Шмыгалем, – РАР

Поездка в Ватикан станет первым визитом Дениса Шмыгаля к понтифику после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. Впрочем, официального подтверждения Киева пока еще нет.

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Папа Римский Франциск планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг, 27 апреля, накануне своего визита в Венгрию. Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Ожидаемый визит станет первым визитом главы Кабмина в Ватикан с начала полномасштабной агрессии Кремля против Украины.

Украинская сторона факт запланированной встречи пока публично не подтвердила. По информации PAP, встреча должна состояться накануне визита понтифика в Венгрию. Впервые Франциск окажется так близко к Украине, в которой происходят боевые действия. Ожидается, что война в Украине и ее последствия станут одной из ключевых тем речей и проповедей Папы Римского в Будапеште.

"Это будет также путешествие в центр Европы, где продолжают дуть ледяные ветры войны, а массовое движение такого большого количества людей является напоминанием о насущных гуманитарных проблемах", – сказал понтифик о своем визите в Венгрию во время встречи с верующими в Ватикане.

Напомним, в последний раз Папа Франциск принимал на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 25 марта 2021 года. Во время встречи понтифик и глава правительства Украины обсудили кризис в системе здравоохранения и ситуацию на Донбассе. Они выразили надежду, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта.

12 апреля во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра понтифик призвал мировых лидеров решать политические конфликты при помощи ума, а не смертоносного оружия. "Отношения между политическими сообществами, как и между отдельными людьми, должны регулироваться не силой оружия, а светом разума, то есть истиной, справедливостью и действенной солидарностью", – процитировал Франциск отрывок из письма энциклики Папы Иоанна XXIII.