Папа Франциск планує зустрітися з прем'єром України Денисом Шмигалем, – РАР

Поїздка до Ватикану стане першим візитом Дениса Шмигаля до понтифіка після початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни. Втім, офіційного підтвердження Києва поки що немає.

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Папа Римський Франциск планує зустрітися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у четвер, 27 квітня, напередодні свого візиту до Угорщини. Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР із посиланням на пресслужбу Ватикану.

Очікуваний візит стане першим візитом голови Кабміну до Ватикану з початку повномасштабної агресії Кремля проти України.

Українська сторона факт запланованої зустрічі поки що публічно не підтвердила. За інформацією PAP, зустріч має відбутися напередодні візиту понтифіка до Угорщини. Вперше Франциск виявиться так близько до України, де відбуваються бойові дії. Очікується, що війна в Україні та її наслідки стануть однією з ключових тем промов та проповідей Папи Римського у Будапешті.

"Це буде також подорож до центру Європи, де продовжують дмухати крижані вітри війни, а масовий рух такої великої кількості людей є нагадуванням про нагальні гуманітарні проблеми", – сказав понтифік під час зустрічі з віруючими у Ватикані.

Востаннє Папа Франциск приймав на приватній аудієнції в Апостольському палаці Ватикану прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 25 березня 2021 року. Під час зустрічі понтифік та голова уряду України обговорили кризу у системі охорони здоров'я та ситуацію на Донбасі. Вони висловили сподівання, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту.

12 квітня під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра понтифік закликав світових лідерів вирішувати політичні конфлікти за допомогою розуму, а не смертоносної зброї. "Відносини між політичними спільнотами, як і між окремими людьми, повинні регулюватися не силою зброї, а світлом розуму, тобто істиною, справедливістю та дієвою солідарністю", – процитував Франциск уривок із листа енцикліки Папи Іоанна XXIII.