Компромисс, а не решение: в Польше назвали вариант завершения войны в Украине

Компромиссный результат — это лишь отсрочка новых опасностей в скором будущем. Вторжение РФ заставляет серьезно отнестись к укреплению польской армии, уверен экс-премьер Ярослав Качиньский.

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Полномасштабная война России с Украиной может закончиться достижением некоего компромисса, а не полным урегулированием. Об этом заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость", экс-премьер Ярослав Качиньский на конференции в Варшавской военной академии, пишет агентство PAP.

"Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом", — сказал политик.

Качиньский выразил сожаление такому развитию событий. Компромисс будет означать появление новых опасностей в скором времени, уверен он.

"Мы не желаем такого решения. Мы полностью поддерживаем желание украинцев освободить всю территорию, но не все зависит от нас", — добавил глава партии.

Экс-премьер призвал серьезно отнестись к вопросу обороноспособности Польши и укреплению ее армии. Качиньский считает, что надо готовиться к любому развитию событий.

"Война в Украине показала, что численность и вооружение армии должны быть на достаточном уровне. Это касается разных боевых аспектов — отражения воздушных атак, огневой мощи и возможности наступать", — заявил он.

Напомним, что премьер-министры Польши, Чехии и Словакии выступили против диалога с РФ. Главы правительств уверены, что диалог с Кремлем напоминает разговор со стеной.

Пентагон 24 апреля заявил о сроках подготовки танковых экипажей ВСУ и передаче американских танков М1 Abrams. По словам представителя Минобороны США Патрика Райдера, это состоится до конца текущего года.

Россия, по данным аналитиков команды Molfar, создала 37 частных военных компаний для ведения гибридных войн и террора во всех странах.