"Делили" Украину за год до войны: журналисты рассказали, как Путин решил начать вторжение

По данным росСМИ, "последней каплей" для российского президента стало закрытие каналов экс-нардепа Виктора Медведчука.

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Президент России Владимир Путин принял решение о подготовке к войне в Украине в конце февраля — начале марта 2021 года, за год до полномасштабного вторжения. За три месяца до начала войны Кремль уже обсуждал, как разделить Украину. Об этом пишет российское издание "Верстка" в материале, опубликованном 25 апреля.

По данным СМИ, подготовка к войне велась в строжайшей тайне, но с лета 2022 года разговоры о возможной войне стали "общим местом" среди людей, близких к Кремлю.

Так, 12 июля 2022 года на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Как пишет "Верстка", статья много раз менялась, и одна из версий содержала прямую угрозу войны. Но в окончательном варианте угрозы не было.

По словам журналистов, источник, близкий к администрации президента России, сообщил, что в декабре 2022 года, за три месяца до начала войны, они уже обсуждали, как Украина будет разделена между крупными корпорациями. Предполагалось, что одна из государственных или частных корпораций, близких к Кремлю, будет отвечать за развитие каждого региона.

Три источника, близких к российскому президенту, подтвердили изданию, что санкции против каналов кума Путина Виктора Медведчука стали "последней каплей" в решении Путина готовиться к так называемой "спецоперации".

"Рейд, когда у него отобрали телевидение и покалечили его партию, очень разозлил Путина. Он воспринял это как личное нападение", — рассказал один из старых друзей российского президента.

В то же время Путин не советовался с Медведчуком, когда принимал решение о войне с ним, рассказали люди из окружения Путина. Он также не советовался ни с кем другим. Единственным человеком, который имел постоянный доступ к Путину, был его друг — бизнесмен и банкир Юрий Ковальчук.

Два источника подтверждают, что Ковальчук сыграл решающую роль в решении российского президента вступить в войну. Во время пандемии только Юрий Ковальчук не покидал резиденцию Путина, чтобы избежать карантина.

По данным издания, министр обороны Сергей Шойгу "не спорил, а даже радовался" решению Путина о начале операции по вторжении.

"Он не понимал, в каком состоянии находится армия, и ему было интересно. Он верил, что Путин знает что-то, чего не знает он, и он действительно думал, что произойдет что-то не намного более серьезное, чем аннексия Крыма", — говорит один из старых друзей Путина.

При этом российскую элиту поставили перед фактом войны уже во время вторжения. Однако, как рассказал анонимный бывший чиновник Кремля, вся элита выступала против полномасштабной войны.

"Это удивительная война, когда практически вся элита против. Я разговариваю с начальниками в России, нет ни одного человека из высших эшелонов власти, кто был бы за. Но они понимают, что надо работать в команде", — говорит бывший чиновник Кремля.

Напомним, 24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враньем информацию о двойниках Владимира Путина и заявление о том, что он сидит в бункере.

Также напомним, 24 апреля стало известно, что Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным руководителем государства, который прибудет в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю организации россиянами "Дня победы".