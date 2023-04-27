Шмыгаль встретился с Папой Франциском в Ватикане и передал альбом с преступлениями России (фото)

Глава правительства выразил надежду на то, что Ватикан присоединится к реализации мирного процесса, который позволит завершить войну.

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Глава Кабмина Денис Шмыгаль встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Об этом он 27 апреля сообщил в Telegram.

Он передал ему фотоальбом, в котором зафиксированы факты преступлений россиян в Буче, Бородянке и других городах Украины. В нем наглядно показывается жестокость и ненависть агрессора, которые он принес на украинские земли.

Шмигаль рассказал, как украинцы вынуждены ежедневно бороться за свою жизнь в войне, которую развязала Россия. Также оценил усилия Святого Престола, направленные на завершение боевых действий. Глава правительства выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации этой цели, в том числе и к ускорению процесса возвращения депортированных и пленных, восстановления справедливости и фиксации окончания войны.

"Поблагодарил Его Святейшество", – отметил политик.

Денис Шмыгаль подчеркнул, насколько важна гуманитарная помощь для украинцев. Специалисты ватиканского госпиталя помогают лечиться украинским детям, пострадавшим от российской агрессии. Глава правительства пригласил Папу Франциска в Украину. Принял ли он приглашение, в сообщении не указано.

"Будем рады приветствовать Понтифика в эти нелегкие времена", – говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что рассчитывает на положительный результат. По его словам, Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли.

Напомним, 24 апреля польское информационное агентство РАР со ссылкой на прессслужбу Ватикана сообщило, что Папа Франциск планирует встретиться с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Встреча должна была состояться в преддверии визита Понтифика в Венгрию. Тогда украинская сторона информацию о встрече не подтвердила.

Также Папа Римский 12 апреля призвал мировых лидеров разрешать расхождения разумом, а не оружием. Он вспомнил энциклику своего предшественника, написанную в разгар холодной войны. Она была создана через несколько месяцев после того, как случился кубинский ракетный кризис.