Шмигаль зустрівся з Папою Франциском у Ватикані та передав альбом зі злочинами Росії (фото)

Голова уряду висловив сподівання на те, що Ватикан долучиться до реалізації мирного процесу, який дозволить завершити війну.

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Керівник Кабміну Денис Шмигаль зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском. Про це він 27 квітня повідомив у Telegram.

Він передав йому фотоальбом, у якому зафіксовані факти злочинів росіян у Бучі, Бородянці та інших містах України. У ньому наочно демонструється жорстокість та ненависть агресора, які він приніс на українські землі.

Шмигаль розповів, як українці вимушені щодня боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Росія. Також оцінив зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення бойових дій. Голова уряду висловив сподівання на те, що Ватикан долучиться до реалізації цієї мети, зокрема й до пришвидшення процесу повернення депортованих і полонених, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни.

"Подякував Його Святості", – зазначив політик.

Денис Шмигаль наголосив, наскільки важливою є гуманітарна допомога для українців. Фахівці ватиканського госпіталю допомагають лікуватися українським дітям, які постраждали від російської агресії. Керівник уряду запросив Папу Франциска в Україну. Чи прийняв він запрошення, у дописі не зазначено.

"Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи", – йдеться у дописі.

Шмигаль додав, що розраховує на позитивний результат. За його словами, Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі.

Нагадом, 24 квітня польське інформаційне агентство РАР із посиланням на пресслужбу Ватикану повідомило, що Папа Франциск планує зустрітися з прем'єром України Денисом Шмигалем. Зустріч мала відбутися напередодні візиту Понтифіка в Угорщину. Тоді українська сторона інформацію щодо зустрічі не підтвердила.

Також Папа Римський 12 квітня закликав світових лідерів вирішувати розбіжності розумом, а не зброєю. Він пригадав енцикліку свого попередника, написану в розпал холодної війни. Вона була створена через кілька місяців після того, як сталася кубинська ракетна криза