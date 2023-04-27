Разыскиваемую НАБУ "слугу"-нардепа Шол освободили от уголовной ответственности

Парламентарий от президентской фракции, которую обвиняли в недекларировании арендованной квартиры за 5 млн гривен, несколько раз пропустила судебные заседания "по уважительным причинам".

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Народный депутат IX созыва Маргарита Шол, которую НАБУ объявляло в розыск в январе 2023 года за недостоверные данные в декларировании доходов, освобождена от уголовной ответственности Высшим антикоррупционным судом. Об этом 27 апреля сообщается на официальном сайте ВАКС.

"27 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство адвоката об освобождении народного депутата IX созыва от уголовной ответственности и закрытии производства в связи с истечением сроков давности", — отмечено в заявлении ведомства.

В материалах указано, что обвиняемая несколько раз пропустила судебные заседания "по уважительным причинам", в связи с чем коллегия судей неоднократно выносила постановления о наложении на нее денежного взыскания за неявку или не уведомление заранее о причинах неприбытия".

Также в материалах дела указано, что постановление может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС через Высший антикоррупционный суд в течение семи дней со дня ее оглашения.

В чем обвиняли Маргариту Шол

Политика обвиняли в декларировании недостоверных данных (ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины), поскольку она не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве стоимостью почти 5 миллионов гривен.

Сама депутат прославилась репутацией поклонницы салонов красоты, фитнес-клубов и светской львицы.

Самой Маргарите сейчас 34 года. Она имеет высшее экономическое образование Приазовского государственного технического университета и ранее работала бухгалтером. С 2019 года числилась среди доверенных лиц кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на территориальном избирательном округе № 58 с центром в Мариуполе и имела на тот момент статус безработной.

Напомним, 9 января, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск депутата Украины IX созыва Маргариту Шол.

В конце января 2023 года, журналисты проекта Bihus.Info выяснили, что после полномасштабного вторжения ВС РФ некоторые депутаты из фракции "Слуга народа", среди которых и Маргарита Шол, приобрели элитные автомобили как минимум на $1,3 млн.