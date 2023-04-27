"Слугу"-нардепку Шол, яка розшукується НАБУ, звільнили від кримінальної відповідальності

Парламентарка від президентської фракції, яку звинувачували в недекларуванні орендованої квартири за 5 млн гривень, кілька разів пропустила судові засідання "з поважних причин".

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Народну депутатку IX скликання Маргариту Шол, яку НАБУ оголошував у розшук у січні 2023 року за недостовірні дані у декларуванні доходів, звільнено від кримінальної відповідальності Вищим антикорупційним судом. Про це 27 квітня повідомляється на офіційному сайті ВАКС.

"27 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання адвоката про звільнення народної депутатки IX скликання від кримінальної відповідальності та закрила впровадження у зв'язку з закінченням термінів давності", — зазначено у заяві відомства.

У матеріалах зазначено, що обвинувачена кілька разів пропустила судові засідання "з поважних причин", у зв'язку з чим колегія суддів неодноразово виносила ухвали про накладення на неї грошового стягнення за неявку або повідомлення заздалегідь про причини неприбуття".

Також у матеріалах справи зазначено, що ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС через Вищий антикорупційний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

У чому звинувачували Маргариту Шол

Політикиню звинувачували у декларуванні недостовірних даних (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України), оскільки вона не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у Києві вартістю майже 5 мільйонів гривень.

Сама депутатка прославилася репутацією шанувальниці салонів краси, фітнес-клубів та світської левиці.

Маргариті зараз 34 роки. Вона має вищу економічну освіту Приазовського державного технічного університету та раніше працювала бухгалтером. З 2019 року була серед довірених осіб кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на територіальному виборчому окрузі № 58 з центром у Маріуполі та мала на той момент статус безробітної.

Нагадаємо, 9 січня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук депутатку України IX скликання Маргариту Шол.

Наприкінці січня 2023 року журналісти проекту Bihus.Info з'ясували, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ деякі депутати з фракції "Слуга народу", серед яких і Маргарита Шол, придбали елітні автомобілі як мінімум на $1,3 млн.