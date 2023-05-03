Даже за несознательную помощь РФ можно получить от 5 лет тюрьмы, — объяснение юриста

Разведка РФ пытается привлечь граждан Украины, которые либо неосознанно, либо намеренно готовы сотрудничать с врагом, передавая информацию о расположении военных и инфраструктурных объектов на территории Украины.

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Адвокат, управляющий партнер в АО "Амбрела" Андрей Яковлев, в комментарии Фокусу говорит, что в Украине существует несколько ступенчатая ответственность за действия против национальной безопасности в виде информационной помощи противнику.

"Очевидно, для разрушения инфраструктуры или других объектов жизнедеятельности Украины Россия использует возможности корректировки, — говорит он. — И корректировка происходит вследствие того, что представители РФ находят людей, которые соглашаются на сотрудничество. Это происходит по разным причинам — корыстным мотивам или мотивов поддержки вооруженной агрессии. Также Россия использует и людей, которые не осознанно идут на сотрудничество с государством-агрессором, они не понимают, что определенная информация может быть использована врагом".

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Наводчики российских ракет. Как граждане Украины помогают врагу наносить ракетные удары

Уголовное наказание как за неосознанное оказание помощи врагу, так и умышленное предоставление информационной помощи появилось в марте 2022 года. Тогда Верховная Рада проголосовала за изменения в Уголовный кодекс Украины — появилась статья 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

По словам Яковлева, народные депутаты решили сделать несколько степенную ответственность за действия против национальной безопасности в виде информационной помощи врагу.

Если речь идет об одиночных случаях, тогда скорее будет объявлено подозрение по ст. 114-2.

В случае работы, на "профессиональной основе" с идеологическими мотивами, тогда по ст.114 — шпионаж.

В случае, когда умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, это уже государственная измена.

Если лицо еще и оправдывает агрессию РФ, одобряет, тогда добавляется и другая статья – 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

28 апреля Россия нанесла ракетный удар по Украине, в результате которого в Умани Черкасской области погибли 23 человека, среди которых пятеро детей. Ранее СБУ разоблачила агентов РФ на Харьковщине, собиравших данные об обороне ВСУ на границе.

Больше читайте в материале Фокуса "Наводчики российских ракет. Как граждане Украины помогают врагу наносить ракетные удары".