У Эрдогана сомневаются, что Украина покажет успехи в войне с Россией

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал российско-украинскую войну конфликтом между РФ и Западом, сравнив его с новой холодной войной, в которой Кремль одерживает верх.

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Спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не верит в успехи Украины в войне с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала Haberturk 7 мая.

По его словам, в апреле он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Разговор тогда зашел, в том числе, и о войне в Украине. Калым отметил, что после встречи с лидером РФ он понял, что Россия воюет с Западом.

"Я направил Путину ряд вопросов касательно Украины. Я спрашивал, когда наступит конец этой войне. Мой собственный анализ, который я получил с господином Путиным: это не война Украины с Россией. Это война России с Западом. Это своего рода новая холодная война. Холодная война 2.0", — заявил Калын.

На уточняющей вопрос журналиста о холодной войне, Калын уточнил, что в Украине идет кровавая война и в Турции это знают. Однако вместе с российско-украинской войной, по его мнению, происходит также противостояние России и стран Запада.

"Россия предложила Западу спустя 30 лет после холодной войны: "давайте построим новую архитектуру безопасности в Украине, Европе и любой стране", но договориться не получилось", — сказал Калын.

При этом пресс-секретарь президента Турции выразил уверенность, что Киев не добьется успехов на фронте.

"Я уверен, что война не завершится для Украины получением каких-либо позиционных выигрышей", — отметил Калын.

При этом Калын добавил, что Россия успешно обходит санкции и побеждает в войне, контролируя 18% территории Украины.

"Вы знаете, что они [страны Запада] называли это войной на истощение. Это не пройдет. Санкции не работают. Сейчас идет очень кровопролитная война. Нельзя сказать, что Украина ее выигрывает. Россияне контролируют 18% захваченной территории", — отметил Калын.

Также спикер турецкого лидера сообщил, что у Анкары есть предложения по урегулированию конфликта, которые он обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Калын не уточнил, какие именно, и сказал, что пока рано называть их мирным планом.

Напомним, 7 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Анкаре отправить в Украину ЗРК С-400, но получили отказ. Также турки отказались предоставить доступ украинским военным к зенитно-ракетным комплексам, для того, чтобы они с ними ознакомились.

Ранее, 26 апреля, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Украину и РФ как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы избежать еще тысячи жертв среди мирного населения во время боевых действий.