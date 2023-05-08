Россияне начинают сомневаться в подлинности Путина, — эксперт

Большинство российского населения уже начинает сомневаться в подлинности Путина. Теории о его двойниках приобретают все большие очертания реальности.

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Публичное поведение президента РФ Владимира Путина значительно контрастирует с его заявлениями. С одной стороны он встречает иностранных лидеров за длинным столом и не подходит к иностранным послам, из-за якобы санитарных требований, а с другой — вроде бы встречается с простыми жителями Мариуполя. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Царь ненастоящий! Чего ждать от Путина 9 мая" рассказал политолог Петр Олещук.

"Все публичные заявления российского президента изрядно дискредитировали его, а история о двойниках вообще дезавуировала Путина. Если раньше это обсуждалось на уровне конспирологий и маргинеса, то после "длинных столов" с официальными лицами, где Путин боялся за свое здоровье, так называемые визиты в народ еще больше усиливают эту теорию. Россияне начинают сомневаться, что перед ними настоящий живой Путин. Даже после каких-то громких заявлений 9 мая, когда кремлевские аналитики и придворные журналисты начнут анализировать глубину мнения лидера, то 90% населения будет думать — это был Путин или его двойник", — говорит Фокусу Олещук.

По словам политолога, не стоит 9 мая ждать чего-то важного от Путина. Почему-то все считают, что он должен сделать такое заявление с трибуны, но происходит наоборот. Все важные обращения Путин делает в своем удобном кабинете, предварительно записав все на видео.

Больше детально читайте в статье Фокуса "Царь ненастоящий! Чего ждать от Путина 9 мая".

Напомним, 19 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин не посещал оккупированные Херсонскую и Луганскую области, ведь его визиты готовят несколько недель. Вместо Путина, по словам Данилова, приезжал двойник российского президента.