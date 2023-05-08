Росіяни починають сумніватися у справжності Путіна, — експерт

Більшість російського населення вже починає сумніватися в справжності Путіна. Теорії про його двійників набувають все більших обрисів реальності.

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Публічна поведінка президента РФ Володимира Путіна значно контрастує з його заявами. З одного боку він зустрічає іноземних лідерів за довжелезним столом та не підходить до іноземних послів, через нібито санітарні вимоги, а з іншого — наче б то зустрічається з простими жителями Маріуполя. Про це у коментарі Фокусу "Цар несправжній! Чого чекати від Путіна 9 травня" для матеріалу розповів політолог Петро Олещук.

"Всі публічні заяви російського президента добряче дискредитували його, а історія про двійників взагалі дезавуювала Путіна. Якщо раніше це обговорювалося на рівні конспірологій та маргінесу, то після "довгих столів" з офіційними особами, де Путін боявся за своє здоров’я, так звані візити в народ ще більше підсилюють цю теорію. Росіяни починають сумніватися, що перед ними справжній живий Путін. Навіть після якихось гучних заяв 9 травня, коли кремлівські аналітики та придворні журналісти почнуть аналізувати глибину думки лідера, то 90% населення буде думати — це був Путін чи його двійник", — говорить Фокусу Олещук.

За словами політолога, не варто 9 травня чекати чогось важливого від Путіна. Чомусь всі вважають, що він має зробити таку заяву з трибуни, але відбувається навпаки. Всі важливі звернення Путін робить у своєму зручному кабінеті, заздалегідь записавши все на відео.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Цар несправжній! Чого чекати від Путіна 9 травня".

Нагадаємо, 19 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін не відвідував окуповані Херсонську та Луганську області, адже його візити готують кілька тижнів. Замість Путіна, за словами Данілова, приїжджав двійник російського президента.