Полковник ВСУ рассказал, как ракетные удары РФ влияют на потенциал контрнаступления

Увеличив интенсивность воздушных атак РФ перед собой две основные цели – удары по критическим объектам, чтобы уменьшить наступательный потенциал ВСУ и взорвать морально-волевое состояние населения.

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По интенсивности комбинированных воздушных атак на Украину наблюдается желание РФ перегрузить работу ПВО и сорвать наступательный потенциал украинской армии. Об этом Фокусу рассказал полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

"Они пытаются перегрузить нашу ПВО. Кроме того, вместо атаки на объекты критической инфраструктуры, они атакуют вероятные расположения ПВО, центры принятия решений и места, где могут храниться боеприпасы и техника Сил обороны. Таким образом они планируют истощить ПВО и нанести максимальные потери для наступательного потенциала украинской армии. В России очень нервничают из-за украинского контрнаступления и пытаются ослабить его возможности. Но надо отметить, что мы также занимаемся такими вещами — разрушаем вражеский потенциал в приграничных и прифронтовых регионах РФ", — сказал Селезнев.

Вопрос усиления украинского ПВО неоднократно поднимался в формате заседания Контактной группы по обороне Украины (так называемый "Рамштайн") и в пределах полномочий НАТО. На сегодняшний день у Украины практически все образцы западного вооружения для активной защиты воздушного пространства от ближнего до дальнего радиуса действия. Среди них современный немецкий IRIS-T SLM, фактически проходящий в Украине свое боевое крещение, американский ЗРК Patriot, итальянские SAMP-T и Skyguard и Spike, комплексы NASAMS 2, MIM-23 "Hawk". Сюда следует добавить комплексы малого радиуса действия и переносные ЗРК — "Crotale", "Starstreak", "Stinger", "Mistral", "Grom", "Piorun" и противодроновую систему VAMPIRE.

Напомним, в ночь на 22 мая РФ нанесла массированный ракетный удар по городу Днепр. Несмотря на успехи украинских сил, в регионе есть прилеты. Несколько человек получили ранения от взрывов, также повреждены гражданские объекты и машины. Защитники воздушного командования "Восток" сбили 15 беспилотников и 4 крылатых ракет, но есть и "прилеты". В Днепровском районе был ранен 27-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Больше читайте в материале Фокуса "Ночные тревоги. Зачем Россия каждую ночь обстреливает Киев и когда эти атаки могут закончиться".