Полковник ЗСУ розповів, як ракетні удари РФ впливають на потенціал контрнаступу

Збільшивши інтенсивність повітряних атак РФ ставить перед собою дві основні цілі — удари по критичних обʼєктах, щоб зменшити наступальний потенціал ЗСУ та підірвати морально-вольовий стан населення.

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За інтенсивністю комбінованих повітряних атак на Україну прослідковується бажання РФ перенавантажити роботу ППО та зірвати наступальний потенціал української армії. Про це Фокусу розповів полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Вони намагаються перевантажити нашу ППО. Крім того, замість атаки на обʼєкти критичної інфраструктури, вони атакують ймовірні розташування ППО, центри прийняття рішень та місця де можуть зберігатися боєприпаси та техніка Сил оборони. Так вони планують виснажити ППО та завдати максимальних втрат для наступального потенціалу української армії. В Росії дуже нервують через український контрнаступ та намагаються послабити його можливості. Але треба зазначити, що також займаємося такими речами — руйнуємо ворожий потенціал в прикордонних та прифронтових регіонах РФ", — сказав Селезньов.

Питання посилення української ППО неодноразово порушувалося у форматі засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн") та в межах повноважень НАТО. На сьогодні Україна має практично всі зразки західного озброєння для активного захисту повітряного простору від ближнього до дальнього радіусу дії. Серед них, сучасний німецький IRIS-T SLM, що фактично проходить в Україні своє бойове хрещення, американський ЗРК Patriot, італійські SAMP-T та Skyguard й Spike, комплекси NASAMS 2, MIM-23 "Hawk". Сюда варто додати комплекси малого радіусу дії та переносні ЗРК — "Crotale", "Starstreak" "Stinger", "Mistral", "Grom", "Piorun" та протидронову система VAMPIRE.

Нагадаємо, в ніч на 22 травня РФ завдала масованого ракетного удару по місту Дніпро. Попри успіхи українських сил, у регіоні є прильоти. Декілька людей отримали поранення від вибухів, також пошкоджено цивільні об'єкти та машини. Захисники повітряного командування "Схід" збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети, але є і "прильоти". У Дніпровському районі було поранено 27-річного чоловіка, він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Нічні тривоги. Навіщо Росія щоночі обстрілює Київ та коли ці атаки можуть закінчитися".