Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, — Шольц

По словам канцлера Германии, Киев не может выполнить ряд условий для вступления в Альянс. Генсек Йенс Столтенберг с ним не согласен — все страны НАТО поддерживают членство Украины в блоке.

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Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. Об этом сказал 22 мая канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете Die Welt.

Канцлер вспомнил решение НАТО в Бухаресте в 2008 году о формулировках долгосрочных перспектив. По его мнению, сейчас "всем понятно, что в будущем присоединения Украины не произойдет".

"В критериях НАТО есть целый ряд условий, которые Украина пока не может выполнить", – ответил Шольц на вопрос о теоретической поддержке вступления Украины в Альянс после завершения большой войны с Россией.

Глава правительства говорит об обязанности России завершить войну и вывести все оккупационные подразделения. Агрессор хочет силой присоединить большую часть Украины и нарушает международный мирный порядок.

"Мы поддерживаем Украину в защите. Германия сейчас — второй крупнейший сторонник Украины в финансовом и гуманитарном плане, а также в отношении поставок оружия. Мы только что объявили о пакете военной помощи на сумму 2,7 миллиарда евро", — напомнил Шольц.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников 19 мая рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе. Украине нужны реальные сигналы о партнерстве, уверен он.

По данным соцопроса компании Kantar, граждане пяти стран НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу, несмотря на продолжение войны с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 мая заявил о согласии всех стран Альянса с членством Украины в блоке. По его мнению, главной задачей на сегодня является помощь Киева в большой войне.