Україна не вступить до НАТО в найближчому майбутньому, — Шольц

За словами канцлера Німеччини, Київ не може виконати низку умов для вступу до Альянсу. Генсек Єнс Столтенберг із ним не згоден — усі країни НАТО підтримують членство України в блоці.

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Україна не вступить до НАТО в найближчому майбутньому. Про це сказав 22 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю газеті Die Welt.

Канцлер згадав рішення НАТО у Бухаресті у 2008 році про формулювання довгострокових перспектив. На його думку, зараз "усім зрозуміло, що у майбутньому приєднання України не відбудеться".

"В умовах НАТО є ціла низка умов, які Україна поки не може виконати", — відповів Шольц на питання про теоретичну підтримку вступу України до Альянсу після завершення великої війни з Росією.

Глава уряду говорить про обов'язок Росії завершити війну та вивести усі окупаційні підрозділи. Агресор хоче силою приєднати більшу частину України та порушує міжнародний мирний порядок.

"Ми підтримуємо Україну у захисті. Німеччина зараз — другий найбільший прихильник України у фінансовому та гуманітарному плані, а також щодо постачання зброї. Ми щойно оголосили про пакет військової допомоги на суму 2,7 мільярда євро", — нагадав Шольц.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков 19 травня розповів про очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Україні потрібні реальні сигнали про партнерство, упевнений він.

За даними соцопитування компанії Kantar, громадяни п'яти країн НАТО підтримують приєднання України до Альянсу, незважаючи на продовження війни з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 18 травня заявив про згоду всіх країн Альянсу з членством України в блоці. На його думку, головним завданням на сьогодні є допомога Києва у великій війні.