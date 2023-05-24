Эксперт на примере САУ "Мста-С" объяснил, как в России придумывают новое вооружение

Представители русского военно-промышленного комплекса систематически разворовывают оборонные бюджеты. При этом банальную модернизацию техники выдают за новые образцы вооружений.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии Фокусу рассказал, что российская оборонная промышленность – это крупная "потемкинская ВПК", создающая лишь иллюзию, и которая при этом не может сделать ничего современного и технологичного.

Она функционирует по принципу использования старых советских наработок, которым благодаря западным технологиям постоянно улучшали технические характеристики.

Эксперт отмечает, что коррупция и манипуляции со статистикой поставили Кремль в такие условия, что там уже не понимают реальную картину.

"Смотрите, на примере самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С. В РФ заявляли, что имеют на вооружении 850 единиц, пока задокументировано, что в Украине уничтожили 150, отсюда вопрос – где еще 700, которые необходимы на поле боя? У этой САУ две модернизации — 2С19М1 и 2С19М2, которые выполнены на базе главной 2С19. Так вот, российские чиновники выдавали и записывали каждую модернизацию, как новое изделие. Таким образом, увеличивая их количество на бумаге", — рассказал Коваленко.

Он отмечает, что разработки "чудо оружия" – это глубокая модернизация советских наработок, ракеты – еще в советское время, даже в относительно новом "Кинжале" используют боевую часть бетонобойной авиационной бомбы БЕТАБ 500.

Больше читайте в материале Фокуса "Русское вундерваффе. Куда делись лазерные комплексы и гиперзвуковые ракеты Путина".

Напомним, в феврале 2023 года бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали трофейную САУ "Мста-С", которая была захвачена у оккупантов.

Также в середине февраля 3-я отдельная штурмовая бригада показала работу трофейной российской САУ "Мста-С" по боеприпасам ВС РФ в Бахмуте.