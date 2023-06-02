Новые предложения: эксперт раскрыл детали нового плана безопасности по Запорожской АЭС

По словам эксперта Владимира Омельченко, Россия выбрала две задачи: ядерный шантаж и легализация за счет шантажа компании "Росатом" через свои дочерние структуры, которые стремятся влиять на ЗАЭС.

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Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отказался от предыдущего плана безопасности по Запорожской АЭС, который предусматривал создание зоны вокруг станции. Сейчас речь идет о новом — относительно действий на станции. Об этом Фокусу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

31 мая 2023 года Гросси выступил во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Он назвал пять пунктов, обязательных для выполнения сторонами конфликта.

Среди них: запрет размещения тяжелой военной техники и военного персонала на Запорожской АЭС, обстрелов с ЗАЭС и в сторону него, включая нападение на персонал на территории АЭС, защита всех систем безопасности и безопасности на АЭС, внешних линий электропередач и мониторинг соблюдения вышеупомянутых принципов.

"Господин Гросси отказался от предыдущего плана безопасности, который предусматривал зону безопасности вокруг станции, — комментирует Александр Омельченко, — Сейчас это тот же план, но в несколько суженном формате. Но я опять считаю, что это бесперспективно".

По мнению эксперта, у России есть две основные задачи: ядерный шантаж и легализация за счет ядерного шантажа, российской компании "Росатом" через свои дочерние структуры, которые и стремятся влиять на ЗАЭС.

"Формально, последние зарегистрированы в Москве — управляющая и руководящая компания, которая функционирует. А фактически все осуществляет компания "Росатом". Сейчас я не вижу никаких перспектив в международном плане в отношении безопасности. Если только не будет усилено давление на "Росатом". Она понимает только жесткие вещи, иначе она будет играть в голубя мира и обвинять во всем Украину", — отметил Омельченко

Ранее сотрудники Запорожской АЭС сообщали, что катастрофа на станции может затронуть тысячи квадратных километров и опустошить большую часть Европы, России и Средиземноморья.

Больше читайте в материале Фокуса "Штурм ЗАЭС. Как освободить Энергодар и не спровоцировать крупнейшую ядерную катастрофу в Европе".