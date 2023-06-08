Сначала информкампания, а затем выброс: эксперт рассказал, как РФ может устроить аварию на ЗАЭС

По словам эксперта Геннадия Рябцева, опасность опустошения пруда системы охлаждения ЗАЭС сейчас отсутствует, поскольку пруд изолирован и никак не связан с каховским водохранилищем.

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На Запорожской атомной электростанции нарушена физическая безопасность, из-за этого существуют риски аварии. Сигналом к контролируемой утечке радиации станет массированная информационная операция. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев.

"Информационную провокацию. Что-то заявить в своих медиа, что-то снять на видео и пустить в эфир. Эта информация будет ориентирована на внутреннюю российскую аудиторию. Сейчас они убеждают россиян, что это Украина взорвала плотину. Хотя, справедливости ради хочется сказать, чтобы вызвать панические настроения у людей — не только в России, но и в Украине, россиянам иногда и усилий прилагать не надо", — заявил Рябцев.

Он рассказал, что недавно прочитал в одном украинском телеграмм-канале, что Украине грозит реальная ядерная опасность в результате разрушения Каховской ГЭС. При этом, чтобы узнать больше — надо подписаться на канал, а внизу еще есть и приписка: "информация из официальных источников".

"Нам с такими каналами и специальные российские операции не нужны. Но надо помнить: распространение паники среди населения — преступление. Речь идет о статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (распространение ложных слухов). А сейчас, во время военного положения, может даже и о статье Уголовного кодекса", — объяснил эксперт.

Рябцев отметил, что сейчас отсутствует опасность опустошения пруда системы охлаждения ЗАЭС — в нем сейчас почти 17 метров воды, и главное — он никак не связан с каховским водохранилищем.

"Там другие источники питания, пруд — изолированный. Это требования безопасности. Выстроена отдельная система для охлаждения реакторов, которые сейчас находятся в рабочем состоянии и не генерируют энергию, следовательно, требуют меньшего количества воды для охлаждения", — добавляет он.

Напомним, жителей города Энергодар в Запорожской области призывают к эвакуации или подготовке к ней в любой момент, если ситуация выйдет из-под контроля. Об этом в среду, 7 июня, сообщил первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк. По его словам, в связи с тем, что ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям ближайшего Энергодара рекомендуется покинуть город.

Больше читайте в материале Фокуса "Атомная угроза. Пойдет ли РФ после подрыва Каховской ГЭС на контролируемую аварию на ЗАЭС".