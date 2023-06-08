Спершу інформкампанія, а потім викид: експерт розповів, як РФ може влаштувати аварію на ЗАЕС

За словами експерта Геннадія Рябцева, небезпека спустошення ставка системи охолодження ЗАЕС зараз відсутня, оскільки ставок ізольований і ніяк не пов'язаний з Каховським водосховищем.

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На Запорізькій атомній електростанції порушено фізичну безпеку, через це існують ризики аварії. Сигналом до контрольованого витоку радіації стане масована інформаційна операція. Про це у коментарі Фокусу розповів директор спеціальних проектів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев.

"Інформаційна провокація. Щось заявити у своїх медіа, щось зняти на відео та пустити в ефір. Ця інформація буде орієнтована на внутрішню російську аудиторію. Зараз вони переконують росіян, що це Україна підірвала греблю. Хоча, заради справедливості хочеться сказати, щоб викликати панічні настрої у людей — не лише в Росії, а й в Україні, росіянам іноді й зусиль докладати не треба», — заявив Рябцев.

Він розповів, що нещодавно прочитав в одному українському телеграм-каналі, що Україні загрожує реальна ядерна небезпека через руйнування Каховської ГЕС. При цьому, щоб дізнатися більше, треба підписатися на канал, а внизу ще є і приписка: "інформація з офіційних джерел".

"Нам з такими каналами й спеціальні російські операції не потрібні. Але треба пам'ятати: поширення паніки серед населення — злочин. Йдеться про статтю 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (поширення хибних чуток). А зараз, під час воєнного стану, може навіть і про статтю Кримінального кодексу", — пояснив експерт.

Рябцев зазначив, що зараз відсутня небезпека спустошення ставка системи охолодження ЗАЕС — у ньому зараз майже 17 метрів води, і головне — він ніяк не пов'язаний з Каховським водосховищем.

"Там інші джерела харчування, ставок — ізольований. Це вимоги безпеки. Вибудовано окрему систему для охолодження реакторів, які зараз перебувають у робочому стані і не генерують енергію, отже, вимагають меншої кількості води для охолодження", — додає він.

Нагадаємо, мешканців міста Енергодар у Запорізькій області закликають до евакуації чи підготовки до неї будь-якої миті, якщо ситуація вийде з-під контролю. Про це у середу, 7 червня, повідомив перший заступник міського голови Енергодару Іван Самойдюк. За його словами, у зв'язку з тим, що ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю будь-якої миті, мешканцям найближчого Енергодару рекомендується залишити місто.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Атомна загроза. Чи піде РФ після підриву Каховської ГЕС на контрольовану аварію на ЗАЕС ".