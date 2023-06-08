Вымогал деньги у человека с инвалидностью: депутат Ровненского облсовета получил подозрение

По информации сотрудников НАБУ, подозреваемый был задержан сразу после получения взятки, которую он вымогал у гражданки за оформление документов по инвалидности, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС. По информации СМИ, подозреваемый — Сергей Шевчук.

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Пойманному на вымогательстве взятки депутату Ровненского областного совета и главврачу медицинского учреждения, который требовал $1,2 тыс. у человека с инвалидностью, сообщили о подозрении. Об этом 8 июня информирует пресс-служба НАБУ.

Подозреваемый, который также является главным врачом в КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения" требовал от гражданки деньги за оформление документов, необходимых для принятия решения об инвалидности, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС.

Такая форма инвалидности дает право на более широкий перечень льгот и соцвыплат, а также устанавливается на более длительное время. Сотрудники НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции приступили к расследованию после заявления гражданки, у которой подозреваемый вымогал деньги.

По информации издания "Суспільне", подозреваемым является депутат и главврач Сергей Шевчук.

Фото: НАБУ

После того, как депутат и главврач получил требуемые средства, он был задержан сотрудниками ведомства "на горячем", рапортуют правоохранители. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, в конце апреля следователи Днепровского управления полиции совместно с работниками СБУ и процессуального руководства Днепровской окружной прокуратуры г. Киева разоблачили двух злоумышленников, которые под угрозой лишения жизни требовали у мужчины 1 млн грн.

Также, в начале марта Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку в Одесской области, которая занималась вымогательством средств у членов семей погибших украинских военнослужащих.