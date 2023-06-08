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Политика

Вымогал деньги у человека с инвалидностью: депутат Ровненского облсовета получил подозрение

взятка, вымогательство, передача взятки, депутат ровненского облсовета
Сергей Шевчук

По информации сотрудников НАБУ, подозреваемый был задержан сразу после получения взятки, которую он вымогал у гражданки за оформление документов по инвалидности, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС. По информации СМИ, подозреваемый — Сергей Шевчук.

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Пойманному на вымогательстве взятки депутату Ровненского областного совета и главврачу медицинского учреждения, который требовал $1,2 тыс. у человека с инвалидностью, сообщили о подозрении. Об этом 8 июня информирует пресс-служба НАБУ.

Подозреваемый, который также является главным врачом в КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения" требовал от гражданки деньги за оформление документов, необходимых для принятия решения об инвалидности, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС.

Такая форма инвалидности дает право на более широкий перечень льгот и соцвыплат, а также устанавливается на более длительное время. Сотрудники НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции приступили к расследованию после заявления гражданки, у которой подозреваемый вымогал деньги.

По информации издания "Суспільне", подозреваемым является депутат и главврач Сергей Шевчук.

взятка, вымогательство, передача взятки, депутат ровненского облсовета Fullscreen
Фото: НАБУ
взятка, вымогательство, передача взятки, депутат ровненского облсовета Fullscreen
взятка, вымогательство, передача взятки, депутат ровненского облсовета Fullscreen
взятка, вымогательство, передача взятки, депутат ровненского облсовета
взятка, вымогательство, передача взятки, депутат ровненского облсовета
взятка, вымогательство, передача взятки, депутат ровненского облсовета

После того, как депутат и главврач получил требуемые средства, он был задержан сотрудниками ведомства "на горячем", рапортуют правоохранители. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, в конце апреля следователи Днепровского управления полиции совместно с работниками СБУ и процессуального руководства Днепровской окружной прокуратуры г. Киева разоблачили двух злоумышленников, которые под угрозой лишения жизни требовали у мужчины 1 млн грн.

Также, в начале марта Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку в Одесской области, которая занималась вымогательством средств у членов семей погибших украинских военнослужащих.