Вимагав гроші у людини з інвалідністю: депутат Рівненської облради отримав підозру

За інформацією співробітників НАБУ, підозрюваного було затримано відразу після отримання хабара, який він вимагав у громадянки за оформлення документів щодо інвалідності, пов'язаних із наслідками аварії на ЧАЕС. За інформацією ЗМІ, підозрюваний Сергій Шевчук.

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Спійманому на вимаганні хабара депутату Рівненської обласної ради та головному лікарю медичного закладу, який вимагав $1,2 тис. у людини з інвалідністю, повідомили про підозру. Про це 8 червня повідомляє пресслужба НАБУ.

Підозрюваний, який також є головним лікарем у КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", вимагав від громадянки гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов'язану з наслідками аварії на ЧАЕС.

Така форма інвалідності дає право на ширший перелік пільг і соцвиплат, і навіть встановлюється на більш тривалий час. Співробітники НАБУ та САП під час оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розпочали розслідування після заяви громадянки, у якої підозрюваний вимагав гроші.

За інформацією видання "Суспільне", підозрюваним є депутат та головлікар Сергій Шевчук.

Фото: НАБУ

Після того, як депутат і головлікар отримав необхідні кошти, його затримали співробітники відомства "на гарячому", рапортують правоохоронці. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, наприкінці квітня слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками СБУ та процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва викрили двох зловмисників, які під загрозою позбавлення життя вимагали у чоловіка 1 млн. грн.

Також, на початку березня Служба безпеки України викрила злочинне угруповання на Одещині, яке займалося вимаганням коштів у членів сімей загиблих українських військовослужбовців.