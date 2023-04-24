Змусили рити могилу: у Києві затримано здирників, що вимагали у чоловіка 1 млн гривень (фото)

Підозрювані провели кілька зустрічей з потерпілим, під час яких загрожували йому фізичною розправою, якщо він не віддасть їм зазначену суму. Чоловіків затримали у момент передачі грошей.

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Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками СБУ та процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва викрили двох зловмисників, що під загрозою позбавлення життя вимагали у чоловіка 1 000 000 гривень. Про це стало відомо 22 квітня на офіційному Facebook Київської поліції.

За інформацією слідчих, двоє чоловіків чинили на потерпілого психологічний тиск через залякування, а також змусили його викопати собі могилу. Поліції вдалося задокументувати злочинну діяльність спільників та разом зі співробітниками СБУ затримати їх під час передачі грошей.

За словами начальника слідчого відділу Дніпровського управління поліції Олександра Степури, затримані провели кілька зустрічей з потерпілим, під час яких загрожували йому фізичною розправою, якщо він не віддасть їм зазначену суму.

Фото: Національна поліція

"На одній з зустрічей спільники змусили потерпілого перерахувати їм на банківський рахунок 120 000 гривень, а через деякий час вивезли його за межі Києва, наказали викопати собі яму, вистрілили поряд і вимагали зібрати і передати їм у визначений день і час гроші в сумі 1000000 гривень. Після цього зловмисники забрали у чоловіка з гаманця 12 000 гривень та відвезли його додому", — розповів Степура.

За його словами, на третій день потерпілий виплатив їм 5000 гривень та попросив відстрочку, щоб зібрати потрібну суму. Потім він приїхав на зустріч, де в процесі передачі коштів поліція та співробітники СБУ провели затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що подільниками виявились раніше засуджений за майнові злочини та зґвалтування 27-річний уродженець Дніпропетровської області та також раніше засуджений уродженець Херсона, 1994 року народження.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — здирство, яке завдало майнових збитків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Наразі триває досудове розслідування. За скоєний злочин чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку березня Служба безпеки України викрила злочинне угруповання в Одеській області, що займалося вимаганням коштів у членів сімей загиблих українських військовослужбовців.

У січні СБУ повідомила про викриття та затримання заступника керівника Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, якого підозрюють у вимаганні хабара.