Заставили рыть могилу: в Киеве задержаны вымогатели, требовавшие у мужчины 1 млн гривен (фото)

Подозреваемые провели несколько встреч с потерпевшим, при которых угрожали ему физической расправой, если он не отдаст им указанную сумму. Мужчин задержали в момент передачи денег.

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Следователи Днепровского управления полиции совместно с работниками СБУ и процессуального руководства Днепровской окружной прокуратуры г. Киева разоблачили двух злоумышленников, которые под угрозой лишения жизни требовали у мужчины 1 000 000 гривен. Об этом стало известно 22 апреля из информации на официальном Facebook Киевской полиции.

По информации следователей, двое мужчин оказывали на потерпевшего психологическое давление посредством запугивания, а также заставили его выкопать себе могилу. Полиции удалось задокументировать преступную деятельность подельников и вместе с сотрудниками СБУ задержать их во время передачи денег.

По словам начальника следственного отдела Днепровского управления полиции Александра Степуры, задержанные провели несколько встреч с потерпевшим, при которых угрожали ему физической расправой, если он не отдаст им указанную сумму.

Фото: Национальная полиция

"На одной из встреч сообщники заставили потерпевшего перечислить им на банковский счет 120 000 гривен, а через некоторое время вывезли его за пределы Киева, приказали выкопать себе яму, выстрелили рядом и потребовали собрать и передать им в определенный день и время деньги в сумме 1000000 гривен. После этого злоумышленники забрали у мужчины из кошелька 12 000 гривен и увезли его домой", — рассказал Степура.

По его словам, на третий день пострадавший выплатил им 5000 гривен и попросил отсрочку, чтобы собрать требуемую сумму. Затем он приехал на встречу, где в процессе передачи средств, полиция и сотрудники СБУ провели задержание фигурантов в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что подельниками оказались ранее судимый за имущественные преступления и изнасилование 27-летний уроженец Днепропетровской области и также ранее судимый уроженец Херсона, 1994 года рождения.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, в условиях военного положения. Сейчас продолжается досудебное расследование. За совершенное преступление мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале марта Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку в Одесской области, которая занималась вымогательством средств у членов семей погибших украинских военнослужащих.

В январе СБУ сообщила о разоблачении и задержании заместителя руководителя Одесской областной военно-гражданской администрации, которого подозревают в вымогательстве взятки.