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Заставили рыть могилу: в Киеве задержаны вымогатели, требовавшие у мужчины 1 млн гривен (фото)

полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила
Фото: Национальная полиция | Задержание вымогателей

Подозреваемые провели несколько встреч с потерпевшим, при которых угрожали ему физической расправой, если он не отдаст им указанную сумму. Мужчин задержали в момент передачи денег.

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Следователи Днепровского управления полиции совместно с работниками СБУ и процессуального руководства Днепровской окружной прокуратуры г. Киева разоблачили двух злоумышленников, которые под угрозой лишения жизни требовали у мужчины 1 000 000 гривен. Об этом стало известно 22 апреля из информации на официальном Facebook Киевской полиции.

По информации следователей, двое мужчин оказывали на потерпевшего психологическое давление посредством запугивания, а также заставили его выкопать себе могилу. Полиции удалось задокументировать преступную деятельность подельников и вместе с сотрудниками СБУ задержать их во время передачи денег.

По словам начальника следственного отдела Днепровского управления полиции Александра Степуры, задержанные провели несколько встреч с потерпевшим, при которых угрожали ему физической расправой, если он не отдаст им указанную сумму.

полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила Fullscreen
полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила Fullscreen
полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила Fullscreen
полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила Fullscreen
Фото: Национальная полиция
полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила
полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила
полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила
полиция, задержание, сбу, следствие, киев, вымогательство, злоумышленник, могила

"На одной из встреч сообщники заставили потерпевшего перечислить им на банковский счет 120 000 гривен, а через некоторое время вывезли его за пределы Киева, приказали выкопать себе яму, выстрелили рядом и потребовали собрать и передать им в определенный день и время деньги в сумме 1000000 гривен. После этого злоумышленники забрали у мужчины из кошелька 12 000 гривен и увезли его домой", — рассказал Степура.

По его словам, на третий день пострадавший выплатил им 5000 гривен и попросил отсрочку, чтобы собрать требуемую сумму. Затем он приехал на встречу, где в процессе передачи средств, полиция и сотрудники СБУ провели задержание фигурантов в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что подельниками оказались ранее судимый за имущественные преступления и изнасилование 27-летний уроженец Днепропетровской области и также ранее судимый уроженец Херсона, 1994 года рождения.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, в условиях военного положения. Сейчас продолжается досудебное расследование. За совершенное преступление мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале марта Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку в Одесской области, которая занималась вымогательством средств у членов семей погибших украинских военнослужащих.

В январе СБУ сообщила о разоблачении и задержании заместителя руководителя Одесской областной военно-гражданской администрации, которого подозревают в вымогательстве взятки.