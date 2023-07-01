Зеленский ввел новые санкции: в список попала авиакомпания Georgian Airways

Georgian Airways под руководством Тамаза Гаиашвили организовала рейсы из РФ в Грузию и Европу, помогая российским гражданам обходить ограничения.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 190 человек и 290 компаний, имеющих связи с Россией. Документ 1 июля опубликовали на официальном сайте главы государства.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое в тот же день. Под санкциями сроком на три, пять или десять лет оказались 192 физических лица, среди которых два белоруса и грузин Тамаз Гаиашвили — владелец грузинской авиакомпании Georgian Airways, совершающей рейсы в Россию. Сама компания также попала под ограничения.

В мае Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией, а вскоре первые за четыре года самолеты прибыли из РФ в аэропорт города Тбилиси. Авиакомпания также запустила для россиян рейсы в Европу транзитом через Грузию, чтобы обходить международные санкции.

В санкционный список также попали:

Марат Латыпов – начальник МЧС в Башкортостане;

Алексей Суслопаров – гендиректор компании "Прокси Технолоджи" по разработке средств для борьбы с БПЛА;

Вадим Волковицкий – генерал-лейтенант запаса ВС РФ;

руководство завода "Электроприбор" в Казани;

руководство Пермского национального исследовательского политехнического университета;

руководство "Научно-производственного предприятия "Салют".

Среди юридических лиц в санкционном списке почти все российские, но есть несколько белорусских организаций: Рогачевский завод "Диапроектор", "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси, а также совместное белорусско-немецкое предприятие "Цейсс-БелОМО".

В июне Фокус разбирался, как предприятия в России обходят санкции и получает продукцию для оборонной отрасли. В свежесобранных ракетах, которые атакуют Украину, обнаружены десятки западных компонентов.

Недавно в Евросоюзе согласовали одиннадцатый пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения для энергетического сектора, а также меры для более жесткого контроля для соблюдения уже действующих.