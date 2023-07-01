Зеленський ввів нові санкції: до списку потрапила авіакомпанія Georgian Airways

Georgian Airways під керівництвом Тамаза Гайіашвілі організувала рейси з РФ до Грузії та Європи, допомагаючи російським громадянам обходити обмеження.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо 190 осіб і 290 компаній, які мають зв'язки з Росією. Документ 1 липня опублікували на офіційному сайті глави держави.

Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, ухвалене того ж дня. Під санкціями строком на три, п'ять або десять років опинилися 192 фізичні особи, серед яких двоє білорусів та грузин Тамаз Гаяшвілі — власник грузинської авіакомпанії Georgian Airways, що здійснює рейси в Росію. Сама компанія також потрапила під обмеження.

У травні Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією, а незабаром перші за чотири роки літаки прибули з РФ в аеропорт міста Тбілісі. Авіакомпанія також запустила для росіян рейси в Європу транзитом через Грузію, щоб обходити міжнародні санкції.

До списку санкцій також потрапили:

Марат Латипов — начальник МНС у Башкортостані;

Олексій Суслопаров — гендиректор компанії "Проксі Технолоджи" з розробки засобів для боротьби з БПЛА;

Вадим Волковицький — генерал-лейтенант запасу ЗС РФ;

керівництво заводу "Електроприлад" у Казані;

керівництво Пермського національного дослідницького політехнічного університету;

керівництво "Науково-виробничого підприємства "Салют".

Серед юридичних осіб у санкційному списку майже всі російські, але є кілька білоруських організацій: Рогачевський завод "Діапроектор", "Зеніт-БелОМО", "Завод "Оптик", "Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів" Національної академії наук Білорусі, а також спільне білорусько-німецьке підприємство "Цейсс-БелОМО".

У червні Фокус розбирався, як підприємства в Росії обходять санкції і отримує продукцію для оборонної галузі. У свіжозібраних ракетах, які атакують Україну, виявлено десятки західних компонентів.

Нещодавно в Євросоюзі погодили одинадцятий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає нові обмеження для енергетичного сектору, а також заходи для жорсткішого контролю за дотриманням тих, що вже діють.