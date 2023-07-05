"Реальность требует": у Зеленского призвали к "неожиданному для врага" шагу

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, "самым плохим" планам российских оккупантов может противостоять исключительно коллективная сила.

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В Российской Федерации опасаются проявления коллективной силы. Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter 4 июля.

"От самых плохих планов автократического российского зла спасет только коллективная сила. Враг боится этого", — заявил чиновник.

Андрей Ермак также отметил, что в нынешних условиях демократические страны должны иметь сильную позицию.

"Реальность требует сильной и решительной позиции демократии. Один неожиданный для врага шаг может укрепить стратегическую безопасность Европы на следующие десятилетия", — написал глава Офиса президента.

Андрей Ермак назвал страх россиян

Напомним, что 4 июля президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что глобальная безопасность полностью зависит от внимания мирового сообщества к действиям оккупантов на Запорожской АЭС.

Ранее, 3 июля, Владимир Зеленский также обратился к президенту США Джо Байдену с призывом пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если вступление произойдет после войны. По его словам, это стало бы стимулом для украинских солдат.

Владимир Зеленский также заявил 3 июля, что война не завершится, пока Крым будет оставаться под российской оккупацией, а мир без полуострова в составе нашего государства не будет считаться полной победой.