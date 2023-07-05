"Реальність вимагає": у Зеленського закликали до "несподіваного для ворога" кроку

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, "найгіршим" планам російських окупантів може протистояти виключно колективна сила.

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У Російській Федерації побоюються прояву колективної сили. Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Twitter 4 липня.

"Від найгірших планів автократичного російського зла врятує тільки колективна сила. Ворог боїться цього", — заявив чиновник.

Андрій Єрмак також зазначив, що в нинішніх умовах демократичні країни повинні мати сильну позицію.

"Реальність вимагає сильної та рішучої позиції демократії. Один несподіваний для ворога крок може зміцнити стратегічну безпеку Європи на наступні десятиліття", — написав глава Офісу президента.

Андрій Єрмак назвав страх росіян

Нагадаємо, що 4 липня президент України Володимир Зеленський попередив, що глобальна безпека повністю залежить від уваги світової спільноти до дій окупантів на Запорізькій АЕС.

Раніше, 3 липня, Володимир Зеленський також звернувся до президента США Джо Байдена із закликом запросити Україну до НАТО зараз, навіть якщо вступ відбудеться після війни. За його словами, це стало б стимулом для українських солдатів.

Володимир Зеленський також заявив 3 липня, що війна не завершиться, доки Крим залишатиметься під російською окупацією, а мир без півострова у складі нашої держави не вважатиметься повною перемогою.