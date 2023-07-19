РФ не потеряла возможность производить истребители и может нарастить их производство, — эксперт

Главный редактор профильного издания Defense Express Олег Катков отмечает, что Россия часто манипулирует цифрами производства новой техники, в том числе боевой авиации. Но, доходы от нефтегазового бизнеса все еще имеют потенциал и позволяют наращивать ВПК.

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У Российской Федерации есть возможность нарастить производство истребителей семейства "Су". Об этом Фокусу рассказал главный редактор профильного издания Defense Express Олег Катков.

По словам эксперта, российская авиационная отрасль имеет полностью замкнутый цикл для производства самолетов "Су". Кроме того, оккупанты научились обходить санкции или закупать аналоги на гражданском рынке.

"Не надо забывать, что все эти истребители являются модернизацией советского Су-27, который давно серийно производился, поэтому с комплектующими не должно возникать проблем", — отметил Катков.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил Фокусу, что из-за отсутствия доступа к западным технологиям, характеристики новых российских истребителей значительно хуже, чем десять лет назад.

"РФ действительно имеет возможности наращивать производство серийных истребителей, но из-за санкций, уже с другими, значительно худшими характеристиками. Возможно это даже базовые модели.

Например, французская компания Thales group поставляла в РФ электронику, благодаря которой в свое время удалось построить истребители Су-30СМ или Су-35С", — говорит Фокусу эксперт.

Напомним, что 11 июля первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков сообщил об увеличении производства истребителей КБ Сухого. Благодаря модернизации производственных мощностей и переходу на работу в три смены, удалось вдвое увеличить выпуск истребителей Су-30, Су-34 и Су-35.

Больше читайте в материале Фокуса "Истребители для Путина. Откуда Россия берет новые Су-34 и Су-35 для войны в Украине".