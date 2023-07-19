РФ не втратила можливості виробляти винищувачі і може наростити їхнє виробництво, — експерт

Головний редактор профільного видання Defense Express Олег Катков зазначає, що Росія часто маніпулює цифрами виробництва нової техніки, зокрема бойової авіації. Але, доходи від нафтогазового бізнесу все ще мають потенціал і дозволяють нарощувати ВПК.

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У Російської Федерації є можливість наростити виробництво винищувачів сімейства "Су". Про це Фокусу розповів головний редактор профільного видання Defense Express Олег Катков.

За словами експерта, російська авіаційна галузь має повністю замкнутий цикл для виробництва літаків "Су". Крім того, окупанти навчилися обходити санкції або закуповувати аналоги на цивільному ринку.

"Не треба забувати, що всі ці винищувачі є модернізацією радянського Су-27, який давно серійно вироблявся, тож із комплектуючими не повинно виникати проблем", — зазначив Катков.

Зі свого боку військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив Фокусу, що через відсутність доступу до західних технологій, характеристики нових російських винищувачів значно гірші, ніж десять років тому.

"РФ дійсно має можливості нарощувати виробництво серійних винищувачів, але через санкції, вже з іншими, значно гіршими характеристиками. Можливо це навіть базові моделі.

Наприклад, французька компанія Thales group постачала у РФ електроніку, завдяки якій свого часу вдалося побудувати винищувачі Су-30СМ або Су-35С", — говорить Фокусу експерт.

Нагадаємо, що 11 липня перший заступник генерального директора державної корпорації "Ростех" Володимир Артяков повідомив про збільшення виробництва винищувачів КБ Сухого. Завдяки модернізації виробничих потужностей і переходу на роботу в три зміни, вдалося вдвічі збільшити випуск винищувачів Су-30, Су-34 і Су-35.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Винищувачі для Путіна. Звідки Росія бере нові Су-34 і Су-35 для війни в Україні".