Выиграл суд: Евросоюз официально снимает санкции с Виктора Пшонки и его сына

Экс-генпрокурору Украины удалось выиграть дело в Европейском суде. Санкции против Виктора Пшонки и его сына Артема аннулированы.

Related video

Европейский союз снимает санкции с Виктора Пшонки, бывшего генерального прокурора Украины, и его сына Артема после того, как он выиграл дело. Об этом говорится в решении Суда ЕС, оно официально опубликовано на чешском и французском языках.

Санкции против Виктора Пшонки и его сына Артема были признаны необоснованными, что привело к аннулированию решения Совета Европейского союза от 3 марта 2022 года.

Евросоюз официально снимает санкции с Виктора Пшонки и его сына

3 марта 2022 года Совет Европейского союза рассматривал вопрос о продлении санкций против Виктора Пшонки. Это не первый раз, когда против него были введены ограничительные меры в ЕС. Впервые санкции были наложены на Пшонку и его сына в 2014 году, когда они были включены в списки лиц, привлеченных к уголовной ответственности в Украине за хищение государственных средств. Решение суда также обязывало Совет ЕС оплатить издержки, связанные с этими санкциями. Однако в связи с последующим судебным процессом, санкции были признаны необоснованными, что привело к их аннулированию. Теперь Пшонка и его сын освобождены от ограничений, которые ранее на них действовали.

"Решение Совета (CFSP) 2022/376 от 3 марта 2022 года об ограничительных мерах, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, отменяется в части, что имя Пшонки Виктора Павловича оставили в перечне лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются эти ограничительные меры", – цитируют журналисты решение суда. Постановление касается и Артема Пшонки.

В своем решении от 3 марта 2022 года Суд Европейского союза отметил, что существует неопределенность относительно того, было ли доказано, что украинская судебная система обеспечивает право на защиту в местных уголовных производствах.

Санкции против Пшонки: что известно

Впервые Виктор и Артем Пшонки оказались под санкциями Евросоюза в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине. Причиной стала "растрата украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы Украины".

Виктора Пшонку обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением и растрате. После того, как экс-генпрокурор покинул страну, в его доме было найдено множество предметов роскоши.

Как отмечают журналисты, обжалование санкций в судах ЕС может длиться годами и редко приводит к окончательной победе, так как Совет ЕС часто пересматривает свои решения после судебных поражений.

Напомним, что 20 июля Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Ранее, 2 марта, стало известно, что российские олигархи Олег Тиньков и Михаил Фридман пытаются добиться исключения своих имен из западных санкционных списков. Тиньков отправил письмо в МИД Великобритании с призывом снять с него санкции в связи с тем, что он "выехал из РФ и не поддерживает режим Путина".