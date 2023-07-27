Виграв суд: Євросоюз офіційно знімає санкції з Віктора Пшонки та його сина

Екс-генпрокурору України вдалося виграти справу в Європейському суді. Санкції проти Віктора Пшонки та його сина Артема анульовано.

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Європейський союз знімає санкції з Віктора Пшонки, колишнього генерального прокурора України, і його сина Артема після того, як він виграв справу. Про це йдеться в рішенні Суду ЄС, воно офіційно опубліковане чеською та французькою мовами.

Санкції проти Віктора Пшонки та його сина Артема було визнано необґрунтованими, що призвело до анулювання рішення Ради Європейського союзу від 3 березня 2022 року.

Євросоюз офіційно знімає санкції з Віктора Пшонки та його сина

3 березня 2022 року Рада Європейського союзу розглядала питання про продовження санкцій проти Віктора Пшонки. Це не вперше, коли проти нього було запроваджено обмежувальні заходи в ЄС. Уперше санкції було накладено на Пшонку та його сина у 2014 році, коли їх занесли до списків осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності в Україні за розкрадання державних коштів. Рішення суду також зобов'язувало Раду ЄС оплатити витрати, пов'язані з цими санкціями. Однак у зв'язку з подальшим судовим процесом, санкції були визнані необґрунтованими, що призвело до їхнього анулювання. Тепер Пшонка і його син звільнені від обмежень, які раніше на них діяли.

"Рішення Ради (CFSP) 2022/376 від 3 березня 2022 року про обмежувальні заходи, спрямовані проти певних осіб, організацій та органів з урахуванням ситуації в Україні, скасовується в частині, що ім'я Пшонки Віктора Павловича залишили в переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються ці обмежувальні заходи", — цитують журналісти рішення суду. Постанова стосується й Артема Пшонки.

У своєму рішенні від 3 березня 2022 року Суд Європейського Союзу зазначив, що існує невизначеність щодо того, чи було доведено, що українська судова система забезпечує право на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

Санкції проти Пшонки: що відомо

Уперше Віктор та Артем Пшонки опинилися під санкціями Євросоюзу 2014 року як особи, що підлягають кримінальному переслідуванню в Україні. Причиною стала "розтрата українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України".

Віктора Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем і розтраті. Після того, як екс-генпрокурор покинув країну, в його будинку було знайдено безліч предметів розкоші.

Як зазначають журналісти, оскарження санкцій у судах ЄС може тривати роками і рідко призводить до остаточної перемоги, оскільки Рада ЄС часто переглядає свої рішення після судових поразок.

Нагадаємо, що 20 липня Велика Британія скасувала персональні санкції, введені щодо російського бізнесмена і засновника банку "Тінькофф" Олега Тінькова.

Раніше, 2 березня, стало відомо, що російські олігархи Олег Тіньков і Михайло Фрідман намагаються домогтися виключення своїх імен із західних санкційних списків. Тіньков надіслав лист до МЗС Великої Британії із закликом зняти з нього санкції у зв'язку з тим, що він "виїхав із РФ і не підтримує режиму Путіна".