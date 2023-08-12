"Вагнер" возвращается. Возможно ли новое появление наемников на фронтах в Украине

Западные аналитики предупреждают, что бойцы ЧВК "Вагнер" покидают свои лагеря в Беларуси и возвращаются обратно в Россию. Одной из причин является отсутствие финансирования и адекватной занятости. Фокус узнавал, с чем связаны такие действия и какие последствия они будут иметь для боевых действий в Украине.

Related video

В эти выходные, 13 августа, ожидается второй этап переброски наемников ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси обратно в РФ. Первая группа боевиков численностью от 500 до 600 человек отправилась автобусами в начале недели. Их уже заметили на территории Краснодарского края, Воронежской и Ростовской областей России. Такую информацию распространил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что такие маневры могут быть связаны с тем, что глава Беларуси Александр Лукашенко отказался финансировать наемников, которые, к тому же, находятся вне законов республики. Сейчас инсайдерские источники Института сообщают, что в Беларуси должно остаться лишь незначительное количество инструкторов "Вагнера" для подготовки беларусской армии.

Куда передислоцируются бойцы ЧВК "Вагнер"

Кроме сообщений ISW относительно таких маневров никакой информации нет. Так же не комментирует ситуацию соучредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Последним "публичным выходом" Пригожина было его аудиообращение, датированное еще 30 июля. Тогда он обращался ко всем "вагнеровцам", которые не подписали контракты с Минобороны РФ, с требованием прибыть в Беларусь до 5 августа.

Наемники ЧВК "Вагнер" после неудачного мятежа Пригожина в конце июня 2023 года перешли на территорию Беларуси вместе с ним. Кремль сообщил, что финансировал наемников из государственного бюджета, но впоследствии заявил, что не имеет никакого отношения к наемникам. По российскому и белорусскому законодательству, частные военные компании являются вне закона.

Пока нет достаточной информации о пребывании и занятости "вагнеровцев" в Беларуси. Есть данные, что они до сих пор находятся в полевых лагерях вблизи города Осиповичи Могилевской области Беларуси. Также сообщают, что для них строится еще один полевой лагерь вблизи села Цель, в 100 км от Минска.

23 июня 2023 года Евгений Пригожин забрал бойцов ЧВК "Вагнер" с позиций и двинулся маршем на Москву Фото: Скриншот

Присутствие "вагнеровцев" в Беларуси стало дестабилизирующим фактором на границе страны с Польшей и Литвой. Обе европейские страны усилили свои военные силы и увеличили численность войск на границе. Это делается для того, чтобы обезопасить себя от вероятности вторжения наемников с последующим захватом Сувальского коридора.

После неудачной попытки мятежа о существовании ЧВК "Вагнер" в Кремле забыли. Последним упоминанием стало заявление президента Владимира Путина, что такой компании не существует. Напомним, выход наемников Пригожина на территорию Беларуси состоялся под личные обязательства и гарантии Лукашенко. В случае, если передислокация состоится, это будет означать их нарушение.

Почему данные по "Вагнеру" противоречивы

Вместе с тем, военно-политический обозреватель Александр Коваленко наоборот утверждает, что наемники никуда не перемещаются из Беларуси. Даже наоборот, увеличивают свое присутствие.

"Последняя крупная колонна ЧВК "Вагнер" фиксировалась 1 августа, причем она въезжала в РБ, но не наоборот. Кроме того, "вагнеровцы" принимают активное участие в подготовке белорусских военных. Например, на полигоне "Гожский" российские наемники обучают подразделения 6-й механизированной бригады", — написал он в своем Телеграм-канале.

Важно

Путин идет против НАТО: Москва начала готовить Лукашенко к войне с Альянсом

Нет подтверждения этим предположениям и у руководителя аналитической группы Украинского центра аналитики и безопасности, генерал-майора СБУ Игоря Гуськова. Он является специалистом по вопросам ЧВК "Вагнера", публично известным стал во время так называемого "Вагнергейта". По его словам, он тщательно отслеживает перемещение наемников на территории Беларуси, но не имеет никаких фактологических подтверждений относительно их возвращения в РФ.

Наемники Пригожина демонстративно обучают белорусских солдат как нужно эффективно воевать

"Сейчас очень противоречивая информация о "вагнеровцах" в Беларуси. Я отслеживаю ее и могу отметить, что ничего из того, что сообщает уважаемый Институт изучения войны, не наблюдается. Также нет подтверждений от местных белорусских мониторинговых групп. Мы не видели никаких фактических доказательств, будь то фото, публикации в соцсетях. Более того, все это сопровождается определенной долей иронии в тематических пабликах", — говорит Фокусу Гуськов.

Эксперт отмечает, что в так называемых "вагнеровских" группах нет никакого обсуждения о возможном возвращении в Россию. Наоборот, сейчас обсуждают отправку группы в Центральноафриканскую республику (ЦАР), именно ее бойцы проходили подготовку и слаживание в Беларуси.

Пассивное участие вагнеровцев в битве башен Кремля

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в разговоре с Фокусом предполагает, что в ситуации с наемниками "Вагнера" происходит сейчас идет поиск сценария и смыслов. Все происходящее можно охарактеризовать "адаптацией с колес", при этом все настолько динамично, что сегодняшние идеи уже не актуальны на завтра.

"В Кремле сейчас нет понимания, что делать с таким активом. Вопрос финансирования наемников никто не отменял, а в Беларуси просто неоткуда взять эти средства, пусть условные десять млн долларов. На несколько месяцев могут потрусить своих олигархов, потом средства закончатся", — говорит он изданию.

Вагнеровцев могут бросить на штурм Купянска, как это уже было в Бахмуте

В свою очередь военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник отмечает, что сейчас в России происходит сложный процесс разборок между так называемыми башнями Кремля. К одной из них "фсбшной" принадлежит и Евгений Пригожин.

"Кого-то должны назначить виновным в провалах войны в Украине. Или это будет Минобороны, которое не смогло провести военную кампанию, или ФСБ, которое убедило Путина, что Украину можно захватить за три дня. Там идет бурный процесс наращивания противоборства", — говорит он Фокусу.

Черник отмечает, что в Украине слишком увлекаются темой наемников Пригожина и их влиянием на ход боевых действий. Нужно наблюдать, но не детализировать. Например, после неудачного мятежа Пригожина и выхода ЧВК "Вагнер" из Украины общая тональность на театрах боевых действий только усложнилась, по сравнению с их присутствием.

"Вагнеру" могут дать возможность смыть кровью позор мятежа

Учитывая необходимость финансирования наемников и их колоссальный боевой опыт, нелогичным выглядит их пребывание в белорусских полевых лагерях. Равно как и постоянная подготовка армии республики. Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, белорусская армия находится в режиме постоянных военных учений. Лукашенко каждый раз продлевает их. По мнению экспертов, значительное количество "вагнеровцев" будет переброшено на африканский континент, а судьбу оставшихся решают в кремлевских кабинетах.

"По моему мнению, "вагнеровцы" снова могут появиться на фронте в Украине, на тех участках, где российские позиции провисают. Или, даже на Купянском направлении, как это было в Бахмуте, чтобы дать возможность кровью смыть позор неудачного мятежа", — прогнозирует Ступак.

В свою очередь Гуськов объясняет, что все движения вокруг наемников могут быть элементами информационно-психологических операций, чтобы держать постоянно в стрессе. Этот фактор Пригожин и командиры "Вагнера" используют максимально, чтобы не исчезать из информационного пространства и давить на Польшу, страны Балтии, частично Украину.

"Не нужно забывать, что угрозы и шантаж являются одним из главных элементов российской войны", — говорит эксперт.

Важно