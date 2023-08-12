"Вагнер" повертається. Чи можлива нова поява найманців на фронтах в Україні

Західні аналітики попереджають, що бійці ПВК "Вагнер" залишають свої табори в Білорусі та повертаються назад в Росію. Однією з причин є відсутність фінансування та адекватної зайнятості. Фокус дізнавався, з чим повʼязані такі дії та які наслідки вони матимуть для бойових дій в Україні.

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Цими вихідними, 13 серпня, очікується другий етап перекидання найманців ПВК "Вагнер" з території Білорусі назад в РФ. Перша група бойовиків чисельністю від 500 до 600 осіб вирушила автобусами на початку тижня. Їх вже помітили на території Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей Росії. Таку інформацію розповсюдив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають: маневри можуть бути повʼязані з тим, що глава Білорусі Олександр Лукашенко відмовився фінансувати найманців, які, до того ж, є поза законами республіки. Наразі інсайдерські джерела Інституту повідомляють, що в Білорусі має залишитися лише незначна кількість інструкторів "Вагнера" для підготовки білоруської армії.

Куди передислоковуються бійці ПВК "Вагнер"

Крім повідомлень ISW щодо таких маневрів жодної інформації немає. Так само не коментує ситуацію співзасновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Останнім "публічним виходом" Пригожина було його аудіозвернення, датоване ще 30 липня. Тоді він звертався до всіх "вагнерівців", які не підписали контракти з Міноборони РФ, з вимогою прибути до Білорусі до 5 серпня.

Найманці ПВК "Вагнер" після невдалого заколоту Пригожина наприкінці червня 2023 року перейшли на територію Білорусі разом з ним. Кремль повідомив, що фінансував найманців з державного бюджету, але згодом заявив, що немає жодного стосунку до найманців. За російським і білоруським законодавством, приватні військові компанії є поза законом.

Наразі немає достатньої інформації про перебування та зайнятість "вагнерівців" в Білорусі. Є дані, що вони досі знаходяться в польових таборах поблизу міста Осиповичі Могильовської області Білорусі. Також повідомляють, що для них будується ще один польовий табір поблизу села Цель, в 100 км від Мінська.

23 червня 2023 року Євген Пригожин забрав бійців ПВК "Вагнер" з позицій та рушив на Москву Фото: Скриншот

Присутність "вагнерівців" в Білорусі стала дестабілізуючим фактором на кордоні країни з Польщею та Литвою. Обидві європейські країни посилили свої військові сили та збільшили чисельність військ на кордоні. Це робиться для того, щоб убезпечитися від ймовірності вторгнення найманців з подальшим захопленням Сувальського коридору.

Після невдалої спроби заколоту про існування ПВК "Вагнер" в Кремлі забули. Останньою згадкою стала заява президента Володимира Путіна, що такої компанії не існує. Нагадаємо, вихід найманців Пригожина на територію Білорусі відбувся під особисті зобовʼязання та гарантії Лукашенка. В разі, якщо передислокація відбудеться, це буде означати їхнє порушення.

Чому дані щодо "Вагнера" суперечливі

Разом з тим, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко навпаки стверджує, що найманці нікуди не переміщаються з Білорусі. Навіть навпаки, збільшують свою присутність.

"Остання велика колона ПВК "Вагнер" фіксувалася 1 серпня, до того ж вона в'їжджала в РБ, але не навпаки. Крім того, "вагнерівці" беруть активну участь у підготовці білоруських військових. Наприклад, на полігоні "Гозький" російські найманці навчають підрозділи 6-ї механізованої бригади", — написав він у своєму Телеграм-каналі.

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Немає підтвердження цим припущенням і у керівника аналітичної групи Українського центру аналітики і безпеки, генерал-майору СБУ Ігоря Гуськова. Він є фахівцем з питань ПВК "Вагнера", публічно відомим став під час так званого "Вагнергейту". За його словами, він ретельно відстежує переміщення найманців на території Білорусі, але не має жодних фактологічних підтверджень щодо їхнього повернення у РФ.

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"Наразі дуже суперечлива інформація щодо "вагнерівців" в Білорусі. Я відслідковую її і можу зазначити, що нічого з того, що повідомляє шанований Інститут вивчення війни, не спостерігається. Також немає підтверджень від місцевих білоруських моніторингових груп. Ми не бачили жодних фактичних доказів, будь то фото, публікації в соцмережах. Більше того, все це супроводжується певною долею іронії в тематичних пабліках", — говорить Фокусу Гуськов.

Експерт зауважує, що у так званих "вагнерівських" групах немає жодного обговорення про можливе повернення в Росію. Навпаки, зараз обговорюють відправлення групи в Центральноафриканську республіку (ЦАР), саме її бійці проходили підготовку і злагодження в Білорусі.

Пасивна участь вагнерівців в битві башт Кремля

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в розмові з Фокусом припускає, що в ситуації з найманцями "Вагнера" відбувається наразі йде пошук сценарії і сенсів. Все що відбувається можна схарактеризувати "адаптацією з колес", при цьому все настільки динамічно, що сьогоднішні ідеї вже не актуальні на завтра.

"В Кремлі зараз немає розуміння, що робити з таким активом. Питання фінансування найманців ніхто не відміняв, а в Білорусі просто немає звідки взяти ці кошти, нехай умовні десять млн доларів. На кілька місяців можуть потрусити своїх олігархів, потім кошти закінчаться", — говорить він виданню.

Вагнерівців можуть кинути на штурм Купʼянська, як це вже було в Бахмуті

В свою чергу військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник зазначає, що зараз в Росії відбувається складний процес розбірок між так званими баштами Кремля. До однієї з них "фсбшної" належить і Євген Пригожин.

"Когось мають призначити винним в провалах війни в Україні. Чи це буде Міноборони, яке не змогло провести військову кампанію, чи ФСБ, яке переконало Путіна, що Україну можна захопити за три дні. Там йде бурхливий процес нарощування протиборства", — говорить він Фокусу.

Черник зауважує, що в Україні надто захоплюються темою найманців Пригожина та їхнім впливом на перебіг бойових дій. Потрібно спостерігати, але не деталізувати. Для прикладу, після невдалого заколоту Пригожина та виходу ПВК "Вагнер" з України загальна тональність на театрах бойових дій лише ускладнилася, в порівнянні з їхньою присутністю.

"Вагнеру" можуть дати можливість змити кровʼю ганьбу заколоту

Враховуючи необхідність фінансування найманців та їхній колосальний бойовий досвід вигляд нелогічним їхнє перебування в білоруських польових таборах. Так само як і постійна підготовка армії республіки. Відзначимо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, білоруська армія знаходиться в режимі постійних військових навчань. Лукашенко щоразу продовжує їх. На думку експертів, значну кількість "вагнерівців" буде перекинуто на африканський континент, а долю тих, хто залишився вирішують в кремлівських кабінетах.

"На мою думку, "вагнерівці" знову можуть з’явитися на фронті в Україні, на тих ділянках, де російській позиції провісають. Або, навіть на Купʼянському напрямку, як це було в Бахмуті, щоб дати можливість кровʼю змити ганьбу невдалого заколоту", — прогнозує Ступак.

В свою чергу Гуськов пояснює, що всі рухи навколо найманців можуть бути елементами інформаційно-психологічних операцій, щоб тримати постійно в стресі. Цей фактор Пригожин та командири "Вагнера" використовують максимально, щоб не зникати з інформаційного простору та тиснути на Польщу, країн Балтії, частково Україну.

"Не потрібно забувати, що погрози і шантаж є одним з головних елементів російської війни", — говорить експерт.

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