Зеленский будет призывать ООН устранить Россию из Совета безопасности, — эксперт

По мнению эксперта, Россию нужно отстранить от принятия решений, потому что она оказалась в составе Совбеза незаконно.

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Президент Владимир Зеленский на площадках ООН в Нью-Йорке будет достаточно резким, будет призывать отстранить Россию от принятия решений в Совете безопасности. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Дальнобойное оружие и гарантии безопасности: программа-минимум визита Зеленского в США" говорит политический эксперт Максим Джигун.

"Отношения с руководством ООН у нас и не были на каких-то высоких позициях, чтобы ими дорожить, — говорит он, — Мы дорожим отношениями со странами-членами ООН, но точно не с ООН как институтом, который неоднократно демонстрировал бесхребетность в вопросе войны в Украине. Не удивлюсь, если Владимир Зеленский в унисон с президентом Байденом будет агитировать другие страны за изменение вообще процедур ООН, состава постоянных членов Совета безопасности ООН, говорить о том, что настало то время, когда Россию нужно отстранить от принятия решений, потому что она оказалась в составе Совбеза незаконно. Но для устранения нужна политическая воля".

Постоянный представитель Украины при ООН в 1997-2001 и 2015-2019 годах Владимир Ельченко ранее говорил Фокусу, что Россия не является правомерным членом не только Совбеза, но и ООН. Она занимает место страны, которой нет — СССР, как правопреемница. Речь идет о том, что в Уставе ООН до сих пор среди постоянных членов Совета безопасности указана не Россия, а СССР. Россия там появилась после обращения президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Бориса Ельцина. В 1991-м РФ должна была пройти формальную процедуру вступления в ООН, как Чехия и Словакия, страны бывшей Югославии, но этого не произошло. И ни одно из государств-членов не попыталось уточнить этот момент.

Зеленский ранее заявлял, что имеет для ООН "четкое предложение", главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны: ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.

Больше читайте в материале Фокуса "Дальнобойное оружие и гарантии безопасности: программа-минимум визита Зеленского в США".