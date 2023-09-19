Зеленський закликатиме ООН усунути Росію з Ради безпеки, — експерт

За думкою експерта, Росію потрібно усунути від ухвалення рішень, бо вона опинилась у складі Радбезу незаконно.

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Президент Володимир Зеленський на майданчиках ООН у Нью-Йорку буде достатньо різким, закликатиме усунути Росію від ухвалення рішень в Раді безпеки. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Далекобійна зброя та гарантії безпеки: програма-мінімум візиту Зеленського до США" говорить політичний експерт Максим Джигун.

"Відносини з керівництвом ООН у нас й не були на якихось високих позиціях, аби ними дорожити, — говорить він. — Ми дорожимо відносинами з країнами-членами ООН, але точно не з ООН як інституцією, яка неодноразово демонструвала безхребетність у питанні війни в Україні. Не здивуюсь, якщо Володимир Зеленський в унісон із президентом Байденом агітуватиме інші країни за зміну взагалі процедур ООН, складу постійних членів Ради безпеки ООН, говоритиме про те, що настав той час, коли Росію потрібно усунути від ухвалення рішень, бо вона опинилась у складі Радбезу незаконно. Але для усунення потрібна політична воля".

Постійний представник України при ООН у 1997-2001 та 2015-2019 роках Володимир Єльченко раніше говорив Фокусу, що Росія не є правомірним членом не лише Радбезу, а й ООН. Вона посідає місце країни, якої немає — СРСР, як правонаступниця. Йдеться про те, що у Статуті ООН досі серед постійних членів Ради безпеки вказано не Росія, а СРСР. Росія там постала після звернення президента Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки Бориса Єльцина. 1991-го РФ мала пройти формальну процедуру перевступу до ООН, як Чехія та Словаччина, країни колишньої Югославії, але цього не сталося. І жодна з держав-членів не спробувала уточнити цей момент.

Зеленський раніше заявляв, що має для ООН "чітку пропозицію", головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни: ООН повинна мати інструменти, які дадуть змогу зупиняти агресії та запобігати їм.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Далекобійна зброя та гарантії безпеки: програма-мінімум візиту Зеленського до США".