Выборы в Польше: эксперт назвал дело "серого кардинала польского политикума"

Польские партии в борьбе за голоса избирателей пытаются продемонстрировать, как заботятся о национальных интересах.

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Спор между Украиной и Польшей начал обостряться именно накануне парламентских выборов в Польше. Сейчас партия "Права и справедливость" (ПиС), в борьбе за голоса избирателей пытается продемонстрировать, как заботится о национальных интересах, отодвинув на второй план глобальное сотрудничество с Западом и поддержку Украины. Об этом в комментарии Фокусу сказал эксперт-международник, в прошлом бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины, Вадим Трюхан.

"ПиС решила бороться за два типа электората, — отмечает он, — В частности, радикальный, который является антиевропейским и антиглобалистическим. Разумеется, он не поддерживает Украину и необходимость предоставления ей помощи. И за аграриев, которые составляют большой процент населения. Они решили выступить их защитниками. Поэтому речь сейчас не об усталости от украинцев, а о сознательном решении "серого кардинала польского политикума" — Качиньского".

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Скелеты в шкафу: какие последствия будут иметь для Украины разногласия с Польшей

ПиС — партия, победившая на выборах в 2019 году, является политической силой, которая заявляет, что только она понимает истинные национальные интересы, а "отстранение ее от власти представляет угрозу жизни нации".

Большинство ее избирателей — жители сел и небольших городков. Как продемонстрировали прошедшие выборы, в крупных городах запада и центра страны поляки могут поддерживать либеральные и левые партии. И чтобы повлиять на своих избирателей, не растерять их, ПиС прибегает к резкой риторике.

В то же время Трюхан отмечает, что Польша и Украина — конкуренты на аграрном рынке. "И наше министерство аграрной политики не вело постоянного диалога, не искало рынки, на которых можно было бы не конкурировать с европейским зерном, где наше зерно ждут, а ждало, что будет в Польше", — говорит эксперт.

Напомним, ранее разгорелся публичный скандал между Польшей и Украиной на фоне продажи украинского зерна. Впоследствии в Польше заявили об обнаружении вредных веществ в украинском зерне.

Больше читайте в материале Фокуса "Скелеты в шкафу: какие последствия будут иметь для Украины разногласия с Польшей".