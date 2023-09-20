В Польше заявили об обнаружении вредных веществ в украинском зерне, — СМИ

По данным Министерства сельского хозяйства Польши, в украинском зерне был обнаружена сальмонелла, пестициды, микотоксины и тяжелые металлы.

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Проведя расследование относительно импорта зерна из Украины, Высшая контрольная палата Польши заявила о обнаружении вредных веществ в зерновой продукции. Об этом сообщает издание Bankier.

"Верховный контроль проверил бесконтрольный ввоз украинского зерна в Польшу. Результаты проверки оказываются шокирующими – целая треть украинского зерна содержала вредные для здоровья вещества", — говорится в сообщении.

По итогам проверки деятельности Минсельхоза в отношении украинского зерна было протестировано 73 образца зерна, импортированного из Украины.

Сальмонелла была обнаружена в 17 пробах, пестициды – в 17, ГМО – в 11 и микотоксины – в 6.

В других образцах были обнаружены тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий, свинец и железо.

Напомним, что Польша угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС на фоне зернового кризиса. В торговой войне Варшаву поддерживает Словакия и Венгрия. Также в Польше угрожают расширить список продуктов, которые запрещено ввозить из Украины.

Также в Польше заявили, что не откроют границу для ввоза украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что эмбарго призвано защитить польских фермеров.

В среду, 20 сентября, в польском правительстве намекнули, что ищут основания для сокращения поддержки Украины.