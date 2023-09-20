У Польщі заявили про виявлення шкідливих речовин в українському зерні, — ЗМІ

За даними Міністерства сільського господарства Польщі, в українському зерні було виявлено сальмонелу, пестициди, мікотоксини і важкі метали.

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Провівши розслідування щодо імпорту зерна з України, Вища контрольна палата Польщі заявила про виявлення шкідливих речовин у зерновій продукції. Про це повідомляє видання Bankier.

"Верховний контроль перевірив безконтрольне ввезення українського зерна до Польщі. Результати перевірки виявляються шокуючими — ціла третина українського зерна містила шкідливі для здоров'я речовини", — йдеться в повідомленні.

За підсумками перевірки діяльності Мінсільгоспу щодо українського зерна було протестовано 73 зразки зерна, імпортованого з України.

Сальмонелу було виявлено в 17 пробах, пестициди — в 17, ГМО — в 11 і мікотоксини — в 6.

В інших зразках було виявлено важкі метали, такі як ртуть, кадмій, свинець і залізо.

Нагадаємо, що Польща погрожує заблокувати вступ України до ЄС на тлі зернової кризи. У торговельній війні Варшаву підтримує Словаччина та Угорщина. Також у Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України.

Також у Польщі заявили, що не відкриють кордон для ввезення українського зерна. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, що ембарго покликане захистити польських фермерів.

У середу, 20 вересня, у польському уряді натякнули, що шукають підстави для скорочення підтримки України.