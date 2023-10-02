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Політика

Вибори в Польщі: експерт назвав справу "сірого кардинала польського політикуму"

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Фото: PAP / Radek Pietruszka | Ярослав Качинський та Анджей Дуда — лідери партії ПіС

Польські партії в боротьбі за голоси виборців намагаються продемонструвати, як дбають про національні інтереси.

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Суперечка між Україною та Польщею почала загострюватися саме напередодні парламентських виборів у Польщі. Нині партія "Права і справедливість" (ПіС), у боротьбі за голоси виборців намагається продемонструвати, як дбає про національні інтереси, відсунувши на другий план глобальну співпрацю з Заходом та підтримку України. Про це в коментарі Фокусу сказав експерт-міжнародник, у минулому колишній директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Вадим Трюхан.

"ПіС вирішила боротись за два типи електорату, — зазначає він. — Зокрема, радикальний, який є антиєвропейським та антиглобалістичним. Зрозуміло, він не підтримує Україну і необхідність надання їй допомоги. Та за аграріїв, які становлять великий відсоток населення. Вони вирішили виступити їх захисниками. Тож мова нині не про втому від українців, а про свідоме рішення "сірого кардиналу польського політикуму" — Качинського".

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Скелети у шафі: які наслідки матимуть для України розбіжності з Польщею

ПіС — партія, яка перемогла на виборах у 2019 році, є політичною силою, яка заявляє, що тільки вона розуміє справжні національні інтереси, а "відсторонення її від влади становить загрозу життю нації".

Більшість її виборців — мешканці сіл та невеликих містечок. Як продемонстрували минулі вибори, у великих містах заходу та центру країни поляки можуть підтримувати ліберальні та ліві партії. І аби вплинути на своїх виборців, не розгубити їх, ПіС вдається до різкої риторики.

Водночас Трюхан зазначає, що Польща і Україна — конкуренти на аграрному ринку. "І наше міністерство аграрної політики не вело постійного діалогу, не шукало ринки, на яких можна було б не конкурувати з європейським зерном, де наше зерно чекають, а чекало, що буде у Польщі", — говорить експерт.

Нагадаємо, раніше розгорівся публічний скандал між Польщею та Україною на тлі продажу українського зерна. Згодом у Польщі заявили про виявлення шкідливих речовин в українському зерні.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Скелети у шафі: які наслідки матимуть для України розбіжності з Польщею".