"Салливан вводит в заблуждение": в Конгрессе потребовали отставки советника Байдена

Республиканка Марша Блекберн считает, что советник президента Джейк Салливан неоднократно ошибался в вопросах внешней политики Белого дома. В частности, он утверждал о "спокойной ситуации" на Ближнем Востоке за неделю до нападения ХАМАС на Израиль.

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Американский сенатор из числа республиканцев Марша Блекберн в резкой форме высказалась по поводу работы советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и обратилась к Джо Байдену с просьбой его уволить. Блэкберн убеждена, что Салливан регулярно вводит в заблуждение американское правительство относительно "угроз безопасности во всем мире". Об этом 13 октября сообщил американский телеканал Fox News.

В частности, сенатор возмущена информированием советника Байдена по ситуации на Ближнем Востоке. Дело в том, что Салливан всего за неделю до того, как боевики ХАМАС начали атаку на Израиль заявил, что на Ближнем Востоке было самое спокойное состояние за последние десятилетия.

Также Блекберн подняла вопрос о договоренности Тегерана и Вашингтона, где фигурируют 6 млрд долларов замороженных иранских активов в рамках сделки по обмену пленными между США и Ираном.

"Джейк Салливан уже давно ошибался в вопросах внешней политики. И советы, которые он дал президенту Байдену, просто не соответствуют действительности Он был неправ в отношении Афганистана. Он был неправ в отношениях с Ираном. Он был неправ в отношении сделки, которую они недавно заключили с обменом пленными и 6 миллиардами долларов", — заявила республиканка.

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По ее словам, политика Белого дома в отношении Ирана с подачи Салливана слишком мягкая, а ослабление санкций против Тегерана и отказ от привлечения других сторон к введению этих санкций приводит к серьезным последствиям — нападение ХАМАС на Израиль является ярким тому подтверждением.

"Таково восприятие Ближнего Востока у Джейка Салливана. Это неприемлемо. Салливан с самого первого дня на своем посту был абсолютно неправ в том, какого курса в отношении Ирана должно придерживаться американское правительство", — подчеркнула сенатор

В этой связи Блекберн настаивает на отставке Салливана с занимаемой должности

"Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы потребовать немедленной отставки Джейка Салливана с поста вашего помощника по национальной безопасности", — обратилась она к президенту США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением со стороны республиканцев, которые требуют принять меры против Ирана. Законодатели во главе с сенатором Маршей Блэкберн требуют от главы Белого дома, чтобы он заморозил выделение 6 млрд долларов, выделенные Тегерану в рамках сделки по обмену заключенными.