"Сможем преодолеть вызов": правительство готово к компромиссу с Венгрией по языку, — Стефанишина

По словам вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, в настоящее время продолжается диалог со странами-членами ЕС о том, как Украина будет улучшать защиту представителей венгерской общины. Она заявила, что права венгерского меньшинства в Украине обеспечены.

Related video

Украина сможет достичь согласия с Венгрией об уровне выполнения требований ЕС по защите прав национальных меньшинств. Права венгерского меньшинства в Украине обеспечены, но Киев рассмотрит требования венгерского правительства. Об этом 9 ноября заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда ".

В этом вопросе она не видит того уровня проблем, как это может показаться по действиям и заявлениям венгерского правительства.

"Мы разделяем вопросы прав венгерского меньшинства в Украине и требования венгерского правительства, которое этот вопрос ставит. Потому что права венгерского меньшинства в Украине обеспечены", — заявила она.

Политик признает, что Венгрия сохраняет право произвольно блокировать процесс вступления Украины в Европейский Союз, но она "не считает, что венгерскую проблему следует рассматривать как главную в процессе расширения ЕС".

"Я уверена, что мы сможем преодолеть и этот вызов. Я уверена, что мы найдем политическое понимание", — заявила она.

На вопрос о том, есть ли у Украины красные линии в законодательных изменениях, Стефанишина ответила: Эти изменения точно не будут касаться знания украинского языка.

По словам вице-премьера, сейчас идет диалог со странами-членами ЕС о том, как Украина будет улучшать защиту представителей венгерской общины. В частности, в сентябре украинская делегация передала Венгрии детальную дорожную карту, включавшую как практические шаги, как по обеспечению венгерскоязычных детей учебниками, так и планы по изменению законодательства.

Также Ольга Стефанишина сообщила, что на основе рекомендаций Европейской комиссии Украина будет готовить Национальную программу подготовки к вступлению в Европейский Союз.

Ранее 5 ноября политолог рассказал, как Украина может повлиять на "режим Орбана". По словам Владимира Горбача, любые решения Евросоюза, в том числе выделение финансовой помощи Украине, принимаются консенсусом. Без согласия Венгрии невозможно.